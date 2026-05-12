「私は本気だったのに…」不倫中の男女でズレやすい“関係の温度”
同じ時間を過ごしていても感じ方がまるで違う。「私は本気なのに」と苦しくなる一方で。男性の方はどこか冷静。不倫関係では、男女で“関係の温度”にズレが出やすいものです。それってなぜなのでしょうか？
女性は“関係そのもの”を大きい存在にしていく
女性の場合、やり取りや会う時間を重ねるほど、その関係が生活の中で大きな存在になっていくもの。会えない時間も相手の男性のことを考えたり、「この先どうなるんだろう」と未来を意識しやすくなります。そのため、気持ちが深まるほど心の中で関係そのものが重くなっていくでしょう。
男性は“目の前だけのこと”として考えやすい
男性の場合、一緒にいる時間を大切に思っていても、“今会えていること”を重視しているケースは少なくありません。そのため、２人の関係について深く話し合わなくても、「うまくいっている」と感じていることがあります。女性側が未来や立場を気にしている一方で、男性側は“現在のバランス”を優先しているのです。
ズレがあっても関係は続いてしまう
厄介なのは、考え方が違っていても不倫関係自体は成立してしまうこと。それは会っている間は楽しいからでしょう。大きなズレがあっても、そこに気づかないまま関係だけが続いていくことに。その積み重ねが、「私は本気だったのに」という苦しさにつながっていくのです。
不倫関係の温度差は、男女どちらかが悪いというより、“見ているものの違い”から生まれるもの。相手の男性は自分との関係をどう捉えているのかを冷静に見ようとすることが、自分を守るヒントになるはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
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