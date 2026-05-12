なぜかアカ抜けない原因は“質感”かも。定番人気「ボブ」、大人世代の見直しポイント
シルエットも前髪も整っているのに、なぜかアカ抜けない。そんなときに見直したいのが“質感”です。ボブは面が出やすいスタイルだからこそ、ツヤや動きといった質感の違いが、そのまま印象に直結します。2026年春夏は、スタイリングで作り込むのではなく、“もともとそう見える質感”がカギ。特に「表面で整え、毛先で抜く」バランスが重要です。
ツヤが出ない“パサつきボブ”
ボブは面が強調される分、わずかな質感の乱れが全体の完成度を下げてしまうのが特徴。表面にツヤがなく、毛先が乾いて広がると、それだけで疲れた印象に見えやすくなります。
今季は重さを足すのではなく、素髪のような軽さを残したままツヤを仕込むことが重要。まずは表面を整えることから見直してみてください。
整いすぎた“均一な面ボブ”
ツヤを意識するあまり、全体を均一に整えすぎると、動きがなく平面的な印象に。ラインがきれいに出るボブほど、“整えすぎ”は古く見える原因になります。
今っぽく見せるには、表面はなめらかに整えつつ、毛先にわずかなズレや軽さを残すことがポイント。この“コントラスト”が立体感を生みます。
“整っているのに軽い”が今っぽい
アカ抜けて見えるボブは、整っているのにどこか軽さがある状態。表面はツヤで整え、毛先は自然に抜ける。このバランスが今季らしさをつくります。
作り込みすぎず、でも手入れされている。そんな“ちょうどいい質感”を意識することで、シンプルなボブでも印象は大きく変わります。
ボブはシンプルなヘアスタイルだからこそ、質感の差がそのまま印象に。ツヤを足すか動きをつくるかではなく、「どこを整えて、どこを抜くか」という視点で設計を見直すと、グッと今っぽく仕上がります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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