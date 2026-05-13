ダイヤモンドバックスからトーマスを獲得、シアニは再びDFAに

米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスからアレク・トーマス外野手を獲得したと公式発表した。ホセ・レケーナ外野手とのトレードとなる。同時にマイケル・シアニ外野手がDFA（事実上の戦力外）されている。日本の深夜0時過ぎのニュースにファンも様々な反響をあげている。

俊足堅守の外野手である26歳のトーマスは、2018年にダイヤモンドバックスからドラフト2位（全体63位）で指名されてプロ入り。昨季はキャリアハイの143試合に出場し打率.249、9本塁打、38打点、7盗塁をあげたが、今季は28試合出場で打率.181、2本塁打、OPS.563と不振に陥っていた。今年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にはメキシコ代表で出場していた。

枠の問題でDFAとなるシアニはカージナルス時代の24年に124試合に出場し、打率.228、2本塁打、20打点を記録。25年シーズン終了後にウェーバーでブレーブスに移籍。12月にDFAとなるとドジャースに加入したが、タッカー加入に伴い一度DFAとなりヤンキースに移籍するも1月に再びDFAに。2月にドジャースに戻っていた。

この発表には、X上の日本ファンも反応。「え？」「トーマス来るんか！」「なんか来た」「うおまじか」「メキシコ人だし人気でそう」「シアーニがDFAになったか」「バイバイSiani」「ドジャースだけでも２回はされてるよDFA ジャーニーマンと化して気の毒すぎる…」「これはどういう意図なのかすごく気になる。。」など様々な反響が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）