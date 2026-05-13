最近、タイで太極旗入りの帽子をかぶった男が、大量の武器を所持していた疑いで逮捕された。大規模な武器密売への関与が疑われる中国人だった。

今月8日、この中国人男性が乗っていた車両が横転事故を起こし、車内から武器が見つかったことで、単なる交通事故と思われていた事件は大きな事件へと発展した。当時、この男は「韓国」の文字と太極旗が入った帽子をかぶり、タイ警察に連行された。

この男の自宅からは、銃や爆弾、弾薬など多数の武器が見つかった。容疑者は、自殺するために武器を集めていたと供述したが、現地警察は背後関係を捜査しているという。さらに、この男が所持していた武器がタイ警察官のものだったことが判明し、武器を供給した疑いで5人が追加で逮捕された。

また、この男の自宅からは、韓国の外国人登録証のほか、中国・タイ・カンボジアのパスポートや身分証明書も見つかった。不法に取得したものとみられている。

タイ国内でテロを計画していたのか、国際的な特殊詐欺犯罪と関係しているのか、さらには紛争中のカンボジアとの接点まで疑われる中、タイ政府は徹底した捜査を進めている。