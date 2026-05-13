NCT・YUTA（中本悠太）、恋愛観を赤裸々告白 若槻千夏が感激「大人だね」
韓国の多国籍ボーイズグループ・NCT／NCT 127のYUTAとしても活躍する中本悠太が、12日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週火曜 深2：36〜深2：55）に出演。「恋愛のイライラで分かる心理テスト」をテーマにトークを展開し、女性陣絶賛の“恋愛観”を語った。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組では「恋愛のイライラで分かる心理テスト」を実施。「こんな恋人はイヤだ！どんな恋人？」という質問に対し、「1怒っていないよと言いながら不機嫌」「2ごはんを決める時に『なんでもいいよ』と言う」「3LINEで複数の話題を送っても全部に返信しない」「4一緒に見ていたドラマの続きを先に見られた」の4つの選択肢が提示された。
若槻は1番、YUTAは3番を選択。若槻が「1ってどうしようもできなくない？」と言うと、YUTAは「でも恋人ですもんね？それすらもかわいいと思っちゃう」と発言。これに対し若槻が「あら！」とリアクション、続けて「それもかわいいと思っちゃうの？」と改めて聞くと、YUTAは「思っちゃう」と即答した。
さらに、若槻が「彼女が怒っていて不機嫌だったらどうする？放っておく？何かする？」と質問を投げかけると、YUTAは「笑かそうとしたりすると思う」と回答。加えて「たとえ彼女があんまり好きじゃなかったとしても、『怒ってんだな〜』って思う」と語り、どんな状況でも前向きに受け止める姿勢を明かした。この考え方に若槻は「大人だね」と感心。YUTAも「結構そうかもしれない」と落ち着いた一面をのぞかせた。
話題はさらにYUTAの恋愛観へ。若槻が「怒ることある？」と尋ねると、YUTAは「あんまないですね」と即答し、続けて「寛大でいたいと思います。好きな人には」と語った。また、好きなタイプについて聞かれると「価値観が合う人がいいかもしれないですね」と回答。これに対し、若槻は「そんなのYUTAに合わせるでしょ」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。
その後も連絡頻度などの話題へ展開。YUTAは「LINEも電話もどちらもする」と明かした。さらに、怒らない理由について「姉と妹がいるからかもしれない」と説明すると、若槻は「完璧です、家族構成」と納得。女性への理解を示す発言も飛び出し、スタジオからは称賛の声が上がった。
YUTAが「全男子は俺みたいであって欲しい」と語ると、スタジオは笑いに包まれる展開に。YUTAの恋愛観は心理学的にどのように読み解かれるのか。
【別カット】横顔も美しい…圧倒的なオーラを放つ中本悠太
番組では「恋愛のイライラで分かる心理テスト」を実施。「こんな恋人はイヤだ！どんな恋人？」という質問に対し、「1怒っていないよと言いながら不機嫌」「2ごはんを決める時に『なんでもいいよ』と言う」「3LINEで複数の話題を送っても全部に返信しない」「4一緒に見ていたドラマの続きを先に見られた」の4つの選択肢が提示された。
さらに、若槻が「彼女が怒っていて不機嫌だったらどうする？放っておく？何かする？」と質問を投げかけると、YUTAは「笑かそうとしたりすると思う」と回答。加えて「たとえ彼女があんまり好きじゃなかったとしても、『怒ってんだな〜』って思う」と語り、どんな状況でも前向きに受け止める姿勢を明かした。この考え方に若槻は「大人だね」と感心。YUTAも「結構そうかもしれない」と落ち着いた一面をのぞかせた。
話題はさらにYUTAの恋愛観へ。若槻が「怒ることある？」と尋ねると、YUTAは「あんまないですね」と即答し、続けて「寛大でいたいと思います。好きな人には」と語った。また、好きなタイプについて聞かれると「価値観が合う人がいいかもしれないですね」と回答。これに対し、若槻は「そんなのYUTAに合わせるでしょ」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。
その後も連絡頻度などの話題へ展開。YUTAは「LINEも電話もどちらもする」と明かした。さらに、怒らない理由について「姉と妹がいるからかもしれない」と説明すると、若槻は「完璧です、家族構成」と納得。女性への理解を示す発言も飛び出し、スタジオからは称賛の声が上がった。
YUTAが「全男子は俺みたいであって欲しい」と語ると、スタジオは笑いに包まれる展開に。YUTAの恋愛観は心理学的にどのように読み解かれるのか。