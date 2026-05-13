菊池風磨の代打MC・田中樹、菊池から電話で依頼があったことを明かす「すごくこう申し訳なさそうに深刻な感じで…」
6人組グループ・SixTONESの田中樹が、12日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（深0：24〜深0：54）で、休養中のtimelesz・菊池風磨に代わってMCを務めた。
【写真】かっこよ！上半身裸で拍子を飾った菊池風磨＆田中樹
田中はスタジオで「こんばんは、菊池風磨です」とおどけて“自己紹介”。隣に座る畑芽育は即座に「違います」と否定した。
田中は代理MCを受ける際に菊池から電話があったことを明かし、菊池から「お休みをいただくことになってしまって、樹お願いできる？」と依頼されたという。その際の菊池は「すごくこう申し訳なさそうに深刻な感じで言ってきた」そう。
田中は「だから俺はちょっとチョケて『じゃあもう俺じゃなきゃダメって思わせちゃおっかな〜』って言った」という。すると、菊池は「よろしくお願いします」と真面目にお願いしてきたと明かし、田中は「深刻に捉えすぎて俺がふざけたの聞いてないじゃん」と笑っていた。
【写真】かっこよ！上半身裸で拍子を飾った菊池風磨＆田中樹
田中はスタジオで「こんばんは、菊池風磨です」とおどけて“自己紹介”。隣に座る畑芽育は即座に「違います」と否定した。
田中は代理MCを受ける際に菊池から電話があったことを明かし、菊池から「お休みをいただくことになってしまって、樹お願いできる？」と依頼されたという。その際の菊池は「すごくこう申し訳なさそうに深刻な感じで言ってきた」そう。
田中は「だから俺はちょっとチョケて『じゃあもう俺じゃなきゃダメって思わせちゃおっかな〜』って言った」という。すると、菊池は「よろしくお願いします」と真面目にお願いしてきたと明かし、田中は「深刻に捉えすぎて俺がふざけたの聞いてないじゃん」と笑っていた。