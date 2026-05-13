元櫻坂46の菅井友香が、女優として活動の幅を広げている。現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、前田利家の妻・まつ役で出演中だ。まつは、学問や武芸に長けた賢妻で、激動の戦国時代を利家とともに力強く生き抜いた女性として知られる。

【色っぽい…】不倫男に迫られ玄関で“行為”を…ガチお嬢様・菅井友香の濃厚シーンなどをじっくり見る



前田利家の妻・まつを演じる菅井（『豊臣兄弟！』公式Xより）

ただ、優秀であるがゆえにプライドが高く、『豊臣兄弟!』では浜辺美波が演じる寧々と、夫を巡るマウント合戦を何度も披露。気が強いが憎めないキャラのまつを、菅井は表情をコロコロと変えながら丁寧に演じている。

大河ドラマ以外にも、春ドラマでは『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレビ東京系）で、入山法子とダブル主演を担当。奇妙な不倫騒動に巻き込まれる小吹蓉子役を演じ、濃厚なキスシーンなど体当たり演技にも挑戦中だ。通常の不倫ドラマとは違いサスペンス要素もある難解な作品だが、主演として役目をしっかりと果たしている。

2022年のグループ卒業から現在までさまざまな役を演じてきた菅井だが、中には濡れ場を演じた作品もあり、櫻坂46時代からのファンを驚かせ続けている。というのも、アイドル時代の菅井は「超」がつくお嬢様キャラで人気を博してきたからだ。

「初代キャプテン」だけではない、「もう1つの顔」も人気

1995年生まれの菅井は、2015年に欅坂46（後の櫻坂46）の1期生オーディションに合格。2016年に『サイレントマジョリティー』でデビューすると、グループはすぐに大ブレイクを果たした。グループが国民的な人気を得ていく中で、菅井は2017年に初代キャプテンに任命され話題を集める。

人気グループでキャプテンを務め続けた菅井は、生粋のお嬢様キャラとしても存在感を放った。

「お父様、お母様」ガチすぎるお嬢様ぶりが話題に

本人は公表していないが、『ダウンタウンDX』（日本テレビ系）に出演した際に「幼稚園の時から皇族の方と同じ学校に通わせてもらっていて」と明かしていることから、名門とされる学習院の卒業生だと推測される。親を「お父様、お母様」と呼んでいたとも告白し、学生時代はバレエや乗馬に熱中していたという。2021年までは、日本馬術連盟の「馬術スペシャルアンバサダー」として活動していたほどだ。

グループの冠番組『欅って、書けない？』（テレビ東京系）では、部屋が豪華すぎると話題になったことがある。軽井沢にある豪華な別荘の存在も明かされており、当時からファンも菅井が本物のお嬢様であることを認知していた。番組などで魅せる所作や言葉遣いが気品にあふれ、清楚なビジュアルをしていることもあり、“菅井様”と呼ばれファンやメンバーから愛され続けてきた。

芸能界にはお嬢様とされるタレントが多くいるが、菅井は別格だと櫻坂46時代に仕事をしたテレビ関係者は明かす。

「実家がお金持ちというお嬢様系タレントは、裏で素行が悪かったり、態度が横柄だったりする人も多い。そんな中で、菅井さんはリアルお嬢様。グループの人気が出てからも、偉ぶるわけでもなく礼儀正しくキャプテンとしての役目を担っていました。

欅坂46から櫻坂46に改名するなどゴタゴタがありましたが、菅井さんは心配するメンバーをまとめ信頼を勝ち取っていきました。普段はほんわかした癒し系なのですが、ライブなどではグループの先頭に立ち、信頼できるキャプテンとしてスタッフやメンバーに愛されていましたね」

グループを卒業すると大手芸能事務所のトップコートに所属し、女優としてさまざまな作品に出演する。中には、清純派アイドルだったとは思えないような役柄も経験してきた。

初主演は「レズビアンドラマ」、以降は濃厚な濡れ場も多数経験

2022年11月に櫻坂46から卒業した菅井は、2024年放送のドラマ『チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ』（テレビ東京系）で、中村ゆりかとダブル主演を務める。同作は、グループ卒業後のドラマ初主演作となり、テレ東初の「レズビアンドラマ」として大々的に宣伝された作品だ。

レズビアン監修のもと脚本が作られ、「LGBTQ+」「労働問題」「セクハラ」を取り扱った意欲作で、続編をはじめ今年5月15日には劇場版も公開される人気シリーズとなっている。

菅井は、ゲーム開発会社に勤める27歳の主人公・春本樹を演じ、春本と大学時代の恋人であった中村が演じる林冬雨とのベッドシーンも披露した。過激なシーンではなかったが、菅井と中村は熱いキスを交わし、裸でベッドの中で寝ながらピロートークする場面が登場。アイドル時代は清純なお嬢様キャラだった菅井だけに、新境地を切り開く作品となったのは間違いない。

それ以前も舞台『新・幕末純情伝』で、定番の胸をわしづかみにされるシーンやキスシーンを経験済みの菅井だったが、『チェイサーゲームW』での演技はさらに艶っぽさを感じさせるものであった。同性愛という難しいテーマの作品で魅力を発揮し、女優として評価を得ることになる。

さらに菅井は、同じく2024年放送の『ビジネス婚-好きになったら離婚します』（毎日放送）で草川拓弥とダブル主演を務め、こちらでは男性相手のベッドシーンも見せている。

同作は、失恋直後のバリキャリOLと、恋愛感情抜きの結婚がしたいハイスペック社長が、ワケありのビジネス婚をするドラマだ。恋愛に自信が持てない佐山雅を菅井が演じ、ハイスペ社長・堂ノ瀬司役の草川とベッドシーンを披露している。

恋愛抜きのビジネス婚なので夜の夫婦生活はないと思っていた雅に、性欲があると話す司が急接近してくる様子が描かれ、第3話では約2分にわたる濃厚な絡みを見せた。雅の艶っぽいシャワーシーンが映し出された後に、2人は下着姿でディープキスを披露しベッドシーンへ突入。さらに第4話では雅から求めるシーンが現れ、色っぽい表情をした菅井の姿が見られる。続く第5話では菅井が全身をまさぐられるシーンもあった。

玄関で“行為”に及び……

現在放送中の『水曜日、私の夫に抱かれてください』で菅井は小吹蓉子を演じる。蓉子は保険会社に務めるまじめな29歳で、人付き合いが苦手なこともあり恋愛はほとんど経験してこなかった。そんな中、あるきっかけで稲葉友演じる大手銀行の営業担当・神栖史幸と付き合うことに。

しかし、神栖が既婚者であることが発覚し、入山法子が演じる神栖の妻・怜に呼び出されることに。そこで、妻公認の不倫を続けるよう提案され、蓉子は水曜日だけ神栖に抱かれる契約を結ばされる。

こうした複雑な不倫ドラマであるが、さらに蓉子は第3話で妊娠疑惑が浮上する修羅場を迎えた。「生理、来てないじゃん」と妊娠を疑い、検査の結果「疑惑」ですんだが、際どいシーンは第4話でも登場。後半に蓉子と神栖は、家の玄関で“行為”に及ぼうとする。激しいディープキスを交わす2人が映され、卑猥な音が玄関中に響き渡った。第5話では回想シーンで蓉子と神栖がはじめて結ばれた日が登場し、ベッドの上で濃厚なキスを交わしてまくっている。

アイドル時代はセクシーなイメージも特になく、なおかつお嬢様キャラであった菅井。ここにきて多くの濡れ場を見せており、今後も清楚な見た目ながら体当たり演技ができる女優として人気を得ていくだろう。

とはいえ、菅井は濡れ場だけが売りの女優というわけではない。『豊臣兄弟!』で魅せる演技も見事なもので、濡れ場を演じた各作品でも日常シーンでは役になりきった自然体な表現力を見せていた。また、『競馬BEAT』（関西テレビ）など馬関連の仕事をはじめ、『開運!なんでも鑑定団』（テレビ東京系）のMCを務めるなど、タレント業も順調だ。好感度の高さを活かした番組出演も多く、櫻坂46の元メンバーの中ではトップクラスの忙しさを誇っていると言えるのではないか。

女優としてだけでなくタレント業でもブレイクの予感がある菅井。まだまだキャリアの第1コーナーをまわったばかりだ。

（ゆるま 小林）