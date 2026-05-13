ウェスティンホテル東京は、平日と土休日で異なる抹茶スイーツやセイボリーを用意する「抹茶アフタヌーンティー」を5月1日から6月30日まで提供する。

平日は、あんずのコンポートや黒豆を合わせた抹茶ティラミスや、ホワイトチョコレートと抹茶ガナッシュ、抹茶のモンブランタルト、抹茶のブランマンジェなどのスイーツに、スモークダックとオレンジコンフィチュールのトルティーヤ、クランベリーとフォアグラのパルフェなどのセイボリーをそろえた。土休日は、赤いベリーと抹茶を重ねたグラスデザートや、抹茶入りのホワイトチョコレートガナッシュにココナッツとライムを合わせたタルトレット、抹茶とアーモンドミルクのブランマンジェなどのスイーツに、冷やし茶そば、抹茶が香るブレッドに卵とエビを挟んだサンドイッチなどのセイボリーをそろえた。ドリンクはともにTWGティー8種を含み、フリーフローで提供する。

場所は1階「ザ・ラウンジ」。提供時間は平日が正午から午後3時までの3部、土休日は午前11時半開始から午後5時半開始までの9部で各2時間制。料金は平日が7,500円、土休日が8,900円。税・サービス料込。