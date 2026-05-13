100均でとりあえず買ったけど大満足！「やばい…忘れてた！」も1時間で何とかなった家電小物
商品情報
商品名：超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W
価格：￥770（税込）
入力：AC100V〜240V 50／60Hz
出力：Type-C（Power Delivery3.0）：5V3A／9V2.22A／12V1.67A（最大20W）
Type-A（Quick Charge3.0）：5V3A／9V2A／12V1.5A（最大 18W）
2台同時充電の場合：5V／3A 15W（2ポート最大）
1ポート：最大3A
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4562380816979
ダイソーのガジェット進化が止まりません！
今回紹介するのは、『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』。￥770（税込）とは思えないほど優秀で、充電し忘れた朝の救世主になってくれたアイテムです。
手に持つと少し重みがあり、中身がしっかり詰まっている様子。プラグ部分には絶縁カバーも付いていて、トラッキング現象による火災防止対策までされています。
さらに、国の安全基準を満たした証であるPSEマーク付きで、安全性も◎
100均の家電系アイテムって少し不安を感じることもありますが、こうした表示があるだけで安心感が違います。
最近のスマホでは主流になりつつある、USB Type-C to Cケーブルに対応しているのも嬉しいポイント。iPhoneやAirPodsなどの急速充電にもぴったりです。
さらに、Androidユーザーに便利なQuick Charge 18Wにも対応していて、Type-Aポートもしっかり搭載。
Type-CとType-Aの2ポート仕様なので、スマホとイヤホンなどを同時に充電できるのも魅力です。
ほぼフル充電に！ダイソーの『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』
一番感動したのは、やはり充電スピード。なんとiPhone12の場合約1時間で90％ほど充電できるパワフルさを備えているんです。
もちろん使用する端末や環境によって差はありますが、スマホの充電残量が1桁台という絶望的な状態でも、メイクや支度をしている間にかなり充電できる安心感があります。
今回はダイソーの『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』をご紹介しました。
家電量販店で急速充電器を探すと、数千円するものも珍しくありません。かなりの高コスパ家電なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。