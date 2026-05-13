100均でとりあえず買ったけど大満足！「やばい…忘れてた！」も1時間で何とかなった家電小物

ダイソーで見つけたUSB充電器が想像以上に優秀でした。￥770（税込）ながら、バッテリー残量1桁のスマホでも約1時間で90％前後回復できる超速充電に対応。さらに2台同時充電OK、PSEマーク付きと機能性も安全性も充実しています。充電し忘れた！という忙しい朝の救世主になってくれること間違いなしですよ♪

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商品情報

商品名：超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W

価格：￥770（税込）

入力：AC100V〜240V 50／60Hz

出力：Type-C（Power Delivery3.0）：5V3A／9V2.22A／12V1.67A（最大20W）

Type-A（Quick Charge3.0）：5V3A／9V2A／12V1.5A（最大 18W）

2台同時充電の場合：5V／3A 15W（2ポート最大）

1ポート：最大3A

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4562380816979

ダイソーのガジェット進化が止まりません！

今回紹介するのは、『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』。￥770（税込）とは思えないほど優秀で、充電し忘れた朝の救世主になってくれたアイテムです。

手に持つと少し重みがあり、中身がしっかり詰まっている様子。プラグ部分には絶縁カバーも付いていて、トラッキング現象による火災防止対策までされています。

さらに、国の安全基準を満たした証であるPSEマーク付きで、安全性も◎

100均の家電系アイテムって少し不安を感じることもありますが、こうした表示があるだけで安心感が違います。

最近のスマホでは主流になりつつある、USB Type-C to Cケーブルに対応しているのも嬉しいポイント。iPhoneやAirPodsなどの急速充電にもぴったりです。

さらに、Androidユーザーに便利なQuick Charge 18Wにも対応していて、Type-Aポートもしっかり搭載。

Type-CとType-Aの2ポート仕様なので、スマホとイヤホンなどを同時に充電できるのも魅力です。

ほぼフル充電に！ダイソーの『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』

一番感動したのは、やはり充電スピード。なんとiPhone12の場合約1時間で90％ほど充電できるパワフルさを備えているんです。

もちろん使用する端末や環境によって差はありますが、スマホの充電残量が1桁台という絶望的な状態でも、メイクや支度をしている間にかなり充電できる安心感があります。

今回はダイソーの『超速USB充電器 PD+Quick Charge 2ポート 20W』をご紹介しました。

家電量販店で急速充電器を探すと、数千円するものも珍しくありません。かなりの高コスパ家電なので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。