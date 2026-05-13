100均のこれ何だと思う？「まるでワイヤレスイヤホンみたい！」こっそり休める高コスパグッズ

移動時や集中したいときにあると便利な耳栓。ただ、よくある“いかにも”なデザインは公共の場で使用しにくかったり、寝姿勢によっては圧迫感を感じることも。そんな悩みを解消する優秀な耳栓をセリアで発見しました！耳から外側に出っ張らないフラットな形状が特徴。おしゃれなデザインで、イヤホン感覚で使えます！

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商品情報

商品名：耳から出っ張らない耳栓

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【耳栓部・グリップ】W19×D13×H20mm

【ケース（閉じた時）】W45×D37×H16mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4905687426517

見た目もおしゃれで耳にも優しい！セリアの『耳から出っ張らない耳栓』

移動時や集中したいとき、就寝時にあると嬉しい耳栓。便利な反面、よくある“いかにも”なデザインは公共の場で使用しにくかったり、寝姿勢によっては圧迫感を感じることも…。

そんな耳栓の気になる点をカバーする『耳から出っ張らない耳栓』という商品を、セリアのトラベルグッズ売り場で発見しました！ケース入りなのもいいなと思い、試しに購入してみました。

よくある耳栓とは違い、パッと見た感じはワイヤレスイヤホンのようなスタイリッシュなデザイン。公共の場でも抵抗なく使用できます。

通勤中の仮眠やカフェでの勉強に。おしゃれなイヤホンを付けているフリができます！

最大の特徴は、装着しても耳から外側に出っ張らないフラットな形状。横を向いて寝転んだり、机に突っ伏して仮眠をとったりしても耳がもぞもぞせず、圧迫感が少ないのが魅力です。

すっきりとした見た目だけでなく、トレンド感のあるパステルカラーもポイント。オレンジやイエローなど目立つカラーの耳栓とは異なり、装いの邪魔をしないので日常使いしやすいです。

集中したいときやリラックス時に！洗って繰り返し使えて経済的◎

サイズ感は少し大きめで、耳にしっかりとした「入っている感」があります。好みが分かれる部分ですが、このタイプを初めて試す方にとっては、110円（税込）で気軽に入手できるのは大きなメリットです。

本来はグリップ部分が上向きになるように耳に差し込んで使用しますが、筆者の耳では少し大きかったため、収まりが良い向きで差し込んでみました。

TVをつけて試してみました。人の話し声はある程度聞こえますが、周囲の音楽や効果音はかなり小さく抑えられます。完璧な無音にするのではなく、音源から遠ざかったようなマイルドな聞こえ方になるため、集中したい時やリラックスしたい時に最適です。

耳栓は全てシリコーンゴムで作られているため、汚れたら丸ごと水洗いが可能。常に清潔な状態で使い続けることができます。

洗って繰り返し使えるので、スポンジなどの耳栓と比べてコスパが高いのも気に入りました！

今回は、セリアの『耳から出っ張らない耳栓』を紹介しました。

気軽に使えて扱いやすく、程よくリラックスできる優秀なプチプラ耳栓。セリアで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。