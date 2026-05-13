プレミアリーグ優勝を争うマンC…ロドリらがC・パレス戦で復帰か ペップ「トレーニングで状態を確認する」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督は、クリスタル・パレス戦に向けてスペイン代表MFロドリとウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフの状態を説明した。12日、クラブ公式サイトが同監督のコメントを伝えている。
マンチェスター・シティは、消化試合数が1つ多い首位アーセナルを勝ち点「5」差で追いかけているという状況だ。そして13日に行われるプレミアリーグ第31節延期分でホームにクリスタル・パレスを迎える。この試合に勝利した場合、マンチェスター・シティは消化試合数でアーセナルと並び、勝ち点差を「2」に縮めることとなる。
グアルディオラ監督は、負傷離脱しているロドリとクサノフの状態について問われると、ロドリについて「彼の状態は良くなっている。今日の午後のトレーニングで状態を確認するつもりだ」とし、クサノフについては「良くなっているよ。エヴァートン戦で激しいタックルを受けたけど、今は回復してきている」と回答。ロドリとクサノフのどちらも、クリスタル・パレス戦で復帰する可能性はあるようだ。
マンチェスター・シティは、消化試合数が1つ多い首位アーセナルを勝ち点「5」差で追いかけているという状況だ。そして13日に行われるプレミアリーグ第31節延期分でホームにクリスタル・パレスを迎える。この試合に勝利した場合、マンチェスター・シティは消化試合数でアーセナルと並び、勝ち点差を「2」に縮めることとなる。