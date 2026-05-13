1980年代から90年代にかけて、アジアの歓楽街は熱気と混沌、そして甘美な腐臭に満ちていた。高度経済成長のあぶく銭を握りしめ、男たちは夜の底へと沈んでいった。これは、かつて暗黒街に沈み、熱気と混沌に溺れながら「愛」を探し求めた男の回想録である。「ブラックアジア」「ダークネス」でカルト的な人気を博す作家・による連載「アジアの暗黒街で愛を探した男」第９回――。プノンペンのスラムで貧しい女性たちと過ごした日々。劣悪な環境や腐敗した警察に翻弄されつつも、筆者は泥の匂いのする彼女たちに惹かれていく。しかし最愛の女性トゥとの交流を通じ、教育を受けられず貧困から抜け出せない構造的な絶望を痛感した。社会の不条理を背負う彼女たちの将来を案じ、筆者は断腸の思いで帰国した。次に向かう先は――。