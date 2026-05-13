◇ア・リーグ ホワイトソックス−ロイヤルズ（2026年5月12日 シカゴ）

ホワイトソックスの本拠地に「ムネメーター」が登場した。現在ア・リーグ2位の15本塁打をマークしている村上宗隆内野手（26）は、ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。16号が期待されるが、第3打席を終えて1四球2三振となっている。

だが、ルーキーイヤーからその名をメジャーに刻んでいる背番号5を応援するスタンドは熱い。この日のスタンドには東京出身でヤクルトファンでもある加藤和可女（わかな）さんが観戦に訪れ、人気上昇中の村上を後押しするために「ムネメーター」を独自製作し掲げた。

「世界で一番、（村上の）推しです。ずっとヤクルトファンですが、こんなに個人を推したことは初めてです。（イチメーターの）真似をしてムネメーターにしたら面白いかなと思いました。（本塁打を）数えていこうかなと。（ヤクルトに）入団したときからファンで、人間的な部分が凄い好きです」と加藤さんは声を弾ませた。

職業はコンサートのライティングオペレーターで、この日から6連戦を観戦するという。

本塁打数の「15」と記されたボードの上には「HOMUNERUN（ホームネラン）」とオリジナルの文言も記されており、現地を独自ボードで熱狂させている。