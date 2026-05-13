【スパゲッティーのパンチョ】お皿に収まらない!? ナポリタンに刺さる全長18cmの規格外トッピング「Bigアメリカンドッグ」発売
パンチョは5月16日、期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)を「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店舗で発売する。
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)※別途スパゲッティーの注文が必要
「デカいは正義!」トッピングシリーズに、Bigアメリカンドッグが登場する。最大の特徴は「全長18cm」という、お皿にも収まらない驚異のサイズ。一本一本を店内で手作りしており、外の衣はフワフワに、中のソーセージはジューシーに仕上げ、専用の手作りハニーマスタードをトッピングした。濃厚なナポリタンのトマト味と、ハニーマスタードの甘酸っぱさが口の中で混ざり合い、最後の一口まで飽きのこない味わいを楽しめるという。販売期間は5月16日〜6月末まで(在庫状況・店舗状況により販売終了が早まる場合がある)。
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)※別途スパゲッティーの注文が必要
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)※別途スパゲッティーの注文が必要
「デカいは正義!」トッピングシリーズに、Bigアメリカンドッグが登場する。最大の特徴は「全長18cm」という、お皿にも収まらない驚異のサイズ。一本一本を店内で手作りしており、外の衣はフワフワに、中のソーセージはジューシーに仕上げ、専用の手作りハニーマスタードをトッピングした。濃厚なナポリタンのトマト味と、ハニーマスタードの甘酸っぱさが口の中で混ざり合い、最後の一口まで飽きのこない味わいを楽しめるという。販売期間は5月16日〜6月末まで(在庫状況・店舗状況により販売終了が早まる場合がある)。
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)※別途スパゲッティーの注文が必要
期間限定トッピング「Bigアメリカンドッグ」(390円)