バンダイナムコフィルムワークスは、「装甲騎兵ボトムズ」のジオラマ展「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」を10月9日から11月8日まで北千住マルイ7F イベントスペースにて開催する。

今年の特集は、ファンからの熱い支持を集める「クメン編」（TV版の第14～27話）。パネル展示による解説と、劇中の名シーンを彷彿とさせるジオラマが融合し、クメンの熱気と硝煙を会場に蘇らせる。昨年も実施された1/35 バトリングフォトスポットに続き、今年は「クメン編」をテーマにした1/35フォトスポットも制作中だという。なお、本展のキービジュアルは、イラストレーター・メカデザイナーの天神英貴氏が担当する。

また、放送45周年を迎える「太陽の牙ダグラム」（1981年放送）がゲスト作品として参加し、本展をより一層盛り上げる。さらに、オリジナルグッズや限定グッズ、恒例となったアマチュアディーラーによるレジンキットの販売も行なわれる。

「装甲騎兵ボトムズ総合模型演習 2026」

会期：10月9日（金）～11月8日（日）

会場：北千住マルイ7F イベントスペース（東京都足立区千住 3-92）

主催：バンダイナムコフィルムワークス

参加ディーラー（予定）：工房いやさか / くらぶファンタスト / シャークフィン / のもぴ～ / ノリモータース / プロジェクト破裏拳 / べにや / ぽけっと倉庫 / ぼと吉ガレージ AnnaRed / 電脳造形研究所 / ensing / Red tail / （他）

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