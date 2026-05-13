【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムシュピーゲル」を発表した。

本製品は、アニメ「機動武闘伝Gガンダム」より、ネオドイツのガンダムファイターのシュバルツ・ブルーダーが搭乗するモビルファイター「ガンダムシュピーゲル」を、同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品を初お披露目しており、4本の巻物を展開する姿や、腕の「シュピーゲルブレード」を構える姿などを確認することができた。

なお本製品はプレミアムバンダイ限定商品となっている。

(C)創通・サンライズ

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