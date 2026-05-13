「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」より「MG ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」が商品化決定！【#静岡ホビーショー】
【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を発表した。
本製品は、公式外伝漫画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」に登場する「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。
今回イベント会場にて本製品を初お披露目しており、様々なポーズで刀を構える「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」の姿を確認することができた。
【静岡ホビーショー 展示中✨】- BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) May 13, 2026
公式外伝漫画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY』に登場する新たなアストレイを展示中！
MG 1/100 ガンダムリバティアストレイレッドフレーム
ホビーサイトでの続報をお待ちください！https://t.co/XoaJUr7vZa#ガンプラ #プラモデル pic.twitter.com/yBYEV2dKl2
(C)創通・サンライズ
(C)サンライズ