【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、ガンプラ「MG 1/100 ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を発表した。

本製品は、公式外伝漫画「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM ASTRAY」に登場する「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

今回イベント会場にて本製品を初お披露目しており、様々なポーズで刀を構える「ガンダムリバティアストレイ レッドフレーム」の姿を確認することができた。

(C)創通・サンライズ

(C)サンライズ