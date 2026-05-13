キスの数量限定「４Ｄリップ」に注目♡ぷっくりツヤ唇を叶える新色登場

ガラス玉のようなぷっくりツヤ唇を演出する「キス ４Ｄリップ」から、この夏だけの数量限定カラーが2026年6月12日（金）に登場します。キス史上最高厚膜※１の立体感と、塗りたての美しさを長時間キープする“光沢記憶処方”で話題を集めた人気リップに、毎日使いたくなる粘膜ニュアンスカラーが仲間入り♡美容液成分90％配合で、メイクしながら唇ケアまで叶えてくれる注目アイテムです。

夏限定カラーで旬顔リップに♡

「キス ４Ｄリップ」は、立体感のあるぷるんとした唇を演出する人気リップ。今回発売される限定２色は、肌なじみの良い粘膜ニュアンスカラーを採用し、夏メイクをより華やかに彩ってくれます。

価格は各1,400円（税込1,540円）。＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

カラー名の詳細発表前から注目を集めており、デイリー使いしやすい絶妙な色味が魅力。ナチュラルなのに存在感のあるツヤ感で、ひと塗りするだけで今っぽいリップメイクが完成します♪

さらに、ティント成分配合で1日中※２色持ちが続くのも嬉しいポイント。飲食後も美しい発色をキープしやすく、メイク直しの手間を減らしてくれます。

※２ 日中の活動時間

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ガラス玉のような圧倒的ツヤ感

人気の秘密は、キス史上最高厚膜※１を実現した“厚膜フィラー設計”。まるで表面張力のように、ぷるんと丸みのある唇を演出する「厚膜オイル」を配合し、自然な立体感を叶えます。

また、伸びの良いスムーステックオイルと、高密着フィットオイルを採用。なめらかに唇へ広がり、塗りたての光沢感をしっかりキープしてくれます。

さらに、先端くぼみ型チップ形状により、液をたっぷり抱え込める設計になっているため、ひと塗りで均一なツヤ感を演出。忙しい朝でもサッと理想の唇に仕上がります♡

※１ キスリップ内

美容液成分90％でうるおいケア

「キス ４Ｄリップ」は、美しいツヤ感だけでなく、唇へのやさしさにもこだわったアイテム。美容液成分を90％配合しており、乾燥しやすい唇をうるおいで包み込みながらケアしてくれます。

重ね塗りすることで、さらにふっくらとうるおい感がアップ。エアコンや紫外線による乾燥が気になる夏でも、しっとりなめらかな唇をキープできます。

ツヤ・発色・ケアを同時に叶えてくれるので、“これ1本でリップメイクが完成する”万能アイテムとして活躍してくれそうです。

数量限定だから早めのチェックを♡

「キス ４Ｄリップ」の限定カラーは、ぷっくり立体感のあるツヤ唇を叶えながら、トレンド感たっぷりの夏メイクを楽しめる注目アイテム。数量限定発売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

この夏は、ガラス玉のようなツヤリップでいつものメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか。