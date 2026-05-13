飯島直子、実家の庭に咲く春バラを披露「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」
神奈川出身の俳優・飯島直子（58）が11日、自身のインスタグラムを更新。春バラが咲く“ハマの実家”の庭を披露した。
【写真】「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」 飯島直子の実家の庭に咲く春バラ ※4枚目
飯島は「さかのぼること、四日前」と切り出し、YouTubeでも有名な人物と初対面のサシ飲みに出かけたことを報告。「年下ですが、包容力に、頭の良さなんだか包まれる感じがしました」とすっかり意気投合した様子をつづった。
その後、とんぼ返りで地元に戻り、幼なじみの友人と合流。友人の母親から手作りのタケノコご飯と、庭のバラを「花を愛でながら食べてね」と持たせてもらったという心温まるエピソードを紹介し、「ジブリの世界観ステキだ」と感激した様子を明かした。
さらに「ちなみに うちの汚庭にもキレイなバラが咲いてました」とちゃめっ気たっぷりにつづり、美しく咲いたバラの写真を公開。「癒されます」と結んだ。
コメント欄には「とっても綺麗ですね」「ハマに戻って良いことがたくさんあって良かったですね」「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」などの声が寄せられている。
【写真】「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」 飯島直子の実家の庭に咲く春バラ ※4枚目
飯島は「さかのぼること、四日前」と切り出し、YouTubeでも有名な人物と初対面のサシ飲みに出かけたことを報告。「年下ですが、包容力に、頭の良さなんだか包まれる感じがしました」とすっかり意気投合した様子をつづった。
その後、とんぼ返りで地元に戻り、幼なじみの友人と合流。友人の母親から手作りのタケノコご飯と、庭のバラを「花を愛でながら食べてね」と持たせてもらったという心温まるエピソードを紹介し、「ジブリの世界観ステキだ」と感激した様子を明かした。
さらに「ちなみに うちの汚庭にもキレイなバラが咲いてました」とちゃめっ気たっぷりにつづり、美しく咲いたバラの写真を公開。「癒されます」と結んだ。
コメント欄には「とっても綺麗ですね」「ハマに戻って良いことがたくさんあって良かったですね」「綺麗に咲いていますね」「癒されるね」などの声が寄せられている。