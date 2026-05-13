“りくりゅう”7年間の軌跡。年間グランドスラム後に訪れた2度目の試練と「楽しむ」へと変わった2人の心境

ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと、三浦璃来（24）、木原龍一（33）。

4月28日に都内で現役引退会見を行い、涙を交え感謝の言葉を述べつつ、約7年間を振り返った。

五輪シーズン開幕直前にフジテレビが独自で行った取材では、五輪シーズンを迎えるまでの6年間の気持ちの波を記してもらっていた。

前の記事では、ペアを結成した2019年のこと、波が落ちたという結成後に直面した“コロナ禍”という試練について語ってくれた。今回は、その試練を乗り越えて挑んだその後のシーズンと、再び2人の気持ちが落ちてしまったこと、ミラノ・コルティナ五輪でどんな気持ちになっているかの予想を。

日本ペア史上初の偉業、グラフも頂点へ

コロナ禍を乗り越えて、迎えた2022年の北京五輪。“りくりゅう”として初めて立った夢舞台でもあり、団体戦ではショート・フリーともに自己ベスト更新と圧巻の演技で“チームジャパン”の銀メダル獲得に大きく貢献した。

そして、個人戦でもフリーと総合得点で自己ベストを更新。オリンピックで最高のパフォーマンスを発揮し、7位入賞となった。

その流れに乗るかのように、4シーズン目の2022-2023シーズンには年間グランドスラムの大偉業を達成。GPファイナル、四大陸選手権、世界選手権とISU主要国際大会を全制覇した。

2023年3月の世界選手権は日本開催だったということもあり、木原は「自国開催でそのときに優勝できたことが、自分たちの中で幸せだったかなと思います」と話す。

実は、そのシーズン前の練習中に三浦が右肩を脱臼してしまうというアクシデントがあったという。それでも日本ペア史上初となる偉業を果たし、グラフの波も頂点へと駆け上がっていった。

「コロナ禍にやってきたことが少しずつ認められるようになって、点数にも大きく出るようになった。（年間）グランドスラムも達成しましたし、本当に充実したシーズンだったと思います」（三浦）



「オリンピックが終わってから怪我は確かにあったんですけど、自分たちはやりたいこと、求めている結果が出せたので、メンタル的に楽しかったというのがあります」（木原）

2人に訪れた2度目の試練

世界の“りくりゅう”へと成長曲線を描いた矢先、2023年から2024年の間で2度目の試練が訪れた。

このときのことを木原は「気の緩みもありましたし、怪我で気持ち的に一気に落ちたというのが一番の原因だと思っています。気持ちの面もありましたけど、痛みもひどくて辛かったなと思います。やっぱり璃来ちゃんに申し訳ななと思いましたし、腰椎分離は復帰まで時間がかかってしまう怪我なので、もう困ったな…というのが正直な気持ちでした」と語る。

2023年10月、初戦を迎える頃に木原の腰の痛みが悪化。ペアスケーターにとっては致命傷ともいえる腰椎分離症と診断を受けた。

三浦は「私もその前のシーズンに怪我をしているので、怪我をしている人の気持ちがよくわかります。焦っちゃう気持ちと試合にも出られない不安はすごく感じていました」と振り返った。

2人は、しばらくの間試合を欠場することを決意。

そして2024年2月、138日ぶりに四大陸選手権で実戦復帰を果たすと、その後まもなくモントリオールで行われた世界選手権に臨んだ。

フリーではすべてを振り絞るような会心の滑りを見せトップに立つも、ショートでのミスが響き優勝まであと一歩届かなかった。連覇を逃し、悔しさを滲ませた。

「世界選手権2位という結果を受けて、自分たちの中ですごく後悔があって。『なんで怪我してしまったのだろう、もっといいものができたんじゃないか』という思いから、シーズン前半戦は気持ちと体が噛み合っていない状態が続いてしまって。『今年はちゃんとシーズン初戦からやらないといけない』と思ってしまって。今になって考えたら、シーズンの最初からパーフェクトを持ってこようとするのは無理だったと思うんですけど、焦りから気持ちがちょっと強すぎたというのはあったのかもしれないです」（木原）

焦りと追い込みで気持ちも上がりきらず

怪我からの復帰となったのが2024-25シーズン。

2人が書いた気持ちの波のグラフは、上昇しきらず、上がったり下がったりしている。そんなうごめいているときの感情は“焦り”だったという。

自他ともに認める強い責任感を持つ木原は、「自分を追い込み過ぎていた」とこの頃を振り返った。

2024-25シーズンが始まる前に、三浦と木原それぞれが怪我に苦しんだ経験から「ケガをしない」をテーマに掲げた。

食事管理やトレーニングなどをより一層強化し、 “りくりゅう”史上最多13試合に出場と充実したシーズンを送った。

そんな中で気づいたことが、再び這い上がるきっかけになったと木原は話す。

「“プログラムを育てていく”という感覚を感じたときに、『去年どれだけ大変なことをやっていたのだろう、やっぱり本当に頑張ったよな』と思えるようになって、次に一歩進めたかな、と。当時は受け入れられなかったんですけど、素直に受け入れられたことが今の一歩につながっているかなと思います」

結果が出なくても、頑張っていた自分を認めるということ。そして、追い込みすぎるのではなく“楽しむ”ことを心がけることが、最終的に結果につながっていったという。

世界選手権2度目の優勝で気持ちも上がる

グラフがもう一度上がったのが、2025年3月の世界選手権。他国のライバルたちにも勝ち、2度目の優勝をつかんだ。

「本当にギリギリの戦いで、点数が出ても勝ったのか負けたのかがわからなかった。ちょっと信じられなくて、ずっと見ていて1位ってなった瞬間に2人で『わーっ』てなりました」（三浦）

そして、2025年4月にこれから挑んでいく2人の五輪シーズンを予想してもらうと、気持ちの波の線は枠を飛び出した。

三浦は「もう突き抜けてる」、木原も「止まらないです」と未来への展望を示した。

止まらないためには「常にポジティブで」挑んでいくという2人。

「今年思ったのは、成功しちゃったら何も得ることができないんですよ。失敗があるからこそ、たくさんのことを学んでそれを次に生かしていける」（三浦）

これまでのシーズンの“失敗”も糧にしてきた2人は、このグラフの予想通りに五輪シーズンを迎えることになる。

五輪では予想通り、気持ちが突き抜ける

「個人戦でのメダル獲得」を目標にしていた“りくりゅう”。しかし、その目標に囚われすぎるとうまくはいかないこともあるとこれまでの経験から、五輪でも「楽しむ」ことを掲げる。

そして2人にとって集大成となったミラノ・コルティナ五輪。

団体戦では最高のパフォーマンスを発揮し、日本の銀メダル獲得に大きく貢献した。

個人戦では、不運ともいえるミスでショート5位という逆境をこれまでの経験で力に変え、フリーでは世界歴代成功得点を叩き出した。

1年前に記したグラフの波の通り、枠を突き抜け上昇した25-26シーズンで、2人は現役引退を決意。今後は“りくりゅう”としてプロの道を歩み、ゆくゆくは2人で指導者になることを目標にしているという。

“りくりゅう”第2章からも、目が離せない。