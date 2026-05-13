交通違反に反則金を課す「青切符」制度の運用が始まって1カ月。三重県内では12日、警察などが自転車の安全な利用を呼びかけました。

毎年5月は、自転車の交通マナーを徹底し、安全に利用してもらう「自転車月間」に定められていて、12日は、県内で一斉に広報活動や取り締りが行われました。

津市では、津警察署の警察官や警察学校の学生など約80人が、近鉄江戸橋駅や三重大学周辺の交差点などで、交通違反に反則金を課す「青切符」制度についてのチラシを配り、イヤホンを付けたまま自転車に乗る人を呼び止め注意するなど自転車の安全な利用を呼びかけました。

三重県警察本部によりますと、県内では、去年、自転車に関わる人身事故が332件発生しているということです。

県内では11日までに青切符の交付はありませんでしたが、4月末までに指導・警告は690件にのぼっていて、横に並んで走る「並進」が163件と最も多かったということです。

三重県警察本部交通安全対策室の鈴木秀明室長は「自転車の事故は交差点で最も多く発生しているので、信号や一時停止を守って確実な安全確認をお願いしたい」と話しています。