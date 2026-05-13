＜結婚したら寂しい？＞わが子に「ずっと独身でいてほしい」と思ったことはある？子離れできないかも…
子どもの幸せを願わない親はいません。けれどその一方で、成長し巣立っていく姿に、胸が締めつけられるような寂しさを覚えることもあるでしょう。とくに息子をもつママにとって、「結婚」は喜びと同時に、大きな喪失感を伴う出来事なのかもしれません。
『息子がずっと独身でいてくれたら……と思っちゃう。最近、息子が結婚して家を出ていく姿を想像するだけで涙が出てきます。もちろん幸せにはなってほしいけれど、ずっと私のそばにいてほしい、誰にも取られたくないと思ってしまう自分もいて……』
母の本音。ずっとそばにいてほしい
投稿者さんの気持ちに共感するコメントです。
『長男が結婚した。喜ばしいけれど、もう少し独身でいてほしかった。喜ばしいけれど、電話もかけにくい』
息子の生活の中心が自分ではなくなる寂しさ。距離の変化に戸惑うママの本音でしょう。一方で、少し違う理由から「独身でもいい」と語る人もいます。
『努力して夢をかなえて高収入になった。これから自分のために楽しんでほしい。ずっと付き合っている彼女が、結婚を急かしてくるみたいだけれど、もう少しくらい楽しませてあげてよと思うよ』
こちらのママは、高級時計や高級車を手に入れるなど、これまで頑張ってきた息子に「自分へのご褒美を楽しんでほしい」と考えているようです。結婚すれば家族のために稼ぐ責任が増えます。それが「可哀想」に思えるそうです。また、投稿者さんと思いは同じだけれど、親の寿命を考えて心配するママもありました。息子に幸せでいてほしい気持ちと、そばにいてほしい願い。その間で揺れるのが母心でしょうか。
でも結婚してくれたら嬉しい
「寂しいけれど、やはり嬉しい」という声も少なくありません。
『あんなに甘えん坊だった子が、きちんと生活をして、よき父親になっている姿を見ると結婚してよかったと思う』
息子が家庭をもち、自立していく姿は、ママにとって感慨深いことかもしれません。
『子どもは可愛いけれど、自分の家庭をもって幸せになってほしい』
『共に人生を歩む人がいる方が安心。あとはふたりで助け合って生きていきな、と思う』
寂しさはあっても、それ以上に安心感や誇らしさが勝るという声も目立ちました。成長してくれて嬉しいと言います。
むしろ早く家から出て行ってくれ！
投稿者さんとは正反対の意見もあります。
『はよ家を出て行ってくれ、と思う』
『長男20歳。とりあえず大学を卒業したら出て行ってほしい。結婚しても、独身でも構わない』
とにかく家を出て、ひとりで生活できるようになってほしいとの意見です。生活には洗濯や掃除などの家事は欠かせませんが、実家にいれば家事は親任せになってしまう場合があるでしょう。きちんと自立してほしいとママたちは願うようです。
『50代になって加齢臭のする息子の洗濯は正直ツライ。ずっと掃除洗濯ご飯係もイヤ。30代で家庭をもってほしい』
『そりゃイケメンで背が高くて、性格もよくて頭もよくて、家を散らかさない息子だったら実家にいてくれてもいいけれど。実際は、逆なのでさっさとひとり暮らしをしてほしい』
冗談交じりながらも、ママの本音がにじみます。また、親が高齢になったときの不安を語る声もありました。
『定年した元上司のひとり息子が結婚しないまま実家住み。両親が入院したら、40代の息子が「ひとりになったら生活できるかな」と言い出して、心配で胸が苦しくなると言っていた』
投稿者さんは、今の寂しい思いからずっと一緒にいたいと思うのでしょう。しかし息子さんの将来を考えると、複雑な気持ちになるのではないでしょうか。親亡きあとに孤立するわが子を想像すると、やはりパートナーの存在を望む気持ちが芽生えるかもしれません。
子離れできていないとイヤがられる現実
厳しい意見も寄せられました。
『子離れできていない親が義家族になるのはイヤ』
息子を思う気持ちが強すぎると、将来のパートナーにとって重荷になる可能性もあります。娘をもつママからは「そんな義母は困る」と率直な声もありました。息子さんの幸せを願うなら、ママが距離を保つことも必要なのでしょう。
わが子を大切に思えるのは子育てを頑張った証
一方で、落ち着いた意見もありました。
『独身の頃から連絡はLINEで、用事があるときだけ。結婚後も変わらない。でも家にいた頃に幸せな時間をたくさんもらったからいいわ』
『子どもの人生は子どものもの。自分で決めて好きな道を歩めばいい。その材料を長い年月かけて見極める力を育てるのが親なので、その責任だけをまっとうできたらいい』
寂しさはきっと消えません。それでも、息子を信じて送り出すのがママの覚悟なのかもしれません。「ずっと独身でいてほしい」と投稿者さんが思えるのは、きっと優しく、いい息子さんなのでしょう。「そんな息子に育てたことを誇りに思って」との声もありました。
ママが与えられる幸せと、人生のパートナーが与えられる幸せは違うのではないでしょうか。息子さんが誰かと出会い、支え合い、家庭を築いていく姿を見守ること。それは、子育ての最終章とも言える時間なのかもしれません。涙が出るほど寂しいなら、それはきっと、ここまで全力でママをしてきた証ではないでしょうか。だからこそ最後は、そっと背中を押してあげたいものですね。