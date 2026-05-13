「全米プロ」の組み合わせが発表 日本勢4人出場、松山英樹は深夜ティオフ
＜全米プロ 事前情報◇12日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞ 海外メジャー第2戦「全米プロゴルフ選手権」が、14日に開幕する。日本勢からは、松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4人が出場する。開幕に先がけ、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！
日本勢の先陣を切るのは、日本時間14日の午後9時35分の比嘉。ライアン・フォックス（ニュージーランド）、ライアン・レナハン（米国）とのグルーピングでティオフする。同9時46分に久常がマイケル・キム、ジャレッド・ジョーンズ（ともに米国）と、同9時57分に金子がブラント・スネデカー、タイラー・コレット（ともに米国）との組み合わせでスタートする。2021年の「マスターズ」以来となるメジャー2勝目を狙う松山は、日本時間15日の午前1時59分にマックス・ホーマ、J.J.スポーン（ともに米国）とコースに出ていく。松山は今年で14回目の出場となり、大会の自己最高位は2016年大会の4位。昨年は予選落ちを喫している。今年のマスターズを制し、メジャー連勝がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）は、史上7人目となる“キャリアグランドスラム”達成に挑むジョーダン・スピース（米国）、ジョン・ラーム（スペイン）とのグループで回る。ディフェンディングチャンピオンのスコッティ・シェフラー（米国）はジャスティン・ローズ、マシュー・フィッツパトリック（イングランド）と同15日の午前3時5分にティオフを迎える。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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