日産自動車（資料写真）

日産自動車の経営再建に伴って削減される追浜工場（横須賀市）と子会社の日産車体湘南工場（平塚市）の従業員について、いすゞ自動車（横浜市西区）が受け入れる方針であることが１３日、分かった。日産は従業員側の希望を確認中で、規模は未定という。いすゞは人材の再就職を支援する産業雇用安定センターを通じ、採用する意向だ。

追浜工場は２０２７年度末までに日産自動車九州（福岡県苅田町）に車両生産を移管する。日産九州は国内生産の６割を占めるようになり、追浜工場から増員し、従業員約２４００人のうち千人規模が転籍する見込みだ。

追浜工場は生産終了後も部品生産の一部機能や車両の排ガス検査といった１６０人分の業務を維持するほか、併設の総合研究所などに配置転換も検討されている。経営側は従業員と面談し、勤務先の希望を確認している。関係者によると、いすゞは家庭の事情などにより九州転籍を望まない従業員を受け入れる方針で、日産側の労使協議がまとまり次第、採用規模を検討する。

日産から商用車を受託生産する日産車体は、２６年度末で湘南工場の車両生産を打ち切る。従業員約５００人のグループ内の転籍先は日産九州や部品製造の日産車体マニュファクチュアリング（平塚市）で、秋ごろまでに処遇を決める方針だ。外部の受け入れ先も探していた。

厚生労働省神奈川労働局によると、２月時点で県内外の２２５社が計１７８７人の雇用枠で採用の意向を示している。

日産が１３日に発表する２５年度の連結最終赤字は、５５００億円（２４年度は６７０８億円）の見通し。