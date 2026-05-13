ややドル買い・円売り ドル円157.77円、きのうの高値上回る



ややドル買い、米イラン戦争長期化懸念で有事のドル買いが継続。また、米CPI伸び加速を受け年内の米利上げ観測が浮上している。NY原油は時間外で101ドル台にしっかり乗せている。ドル円は157.77円まで上昇、きのうの高値157.76円を上回った。



やや円売りも見られる。日本政府による介入が警戒されるものの、経済政策・金融政策に変更がなければ貿易赤字拡大懸念や金利差拡大を意識した円売りは続く見通し。



米国の4月消費者物価指数が前年比+3.8%と伸びが加速し2023年5月以来の高い伸びを記録したことで、年内の米利上げ観測が浮上している。

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