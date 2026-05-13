元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が13日までにブログを更新。3日に56歳で亡くなったタレントで気象予報士の吉田ジョージさんを追悼した。

笠井は、吉田さんが天気キャスターを務めていた東海テレビ「ニュースONE」に出演したことを報告。吉田さんと同番組で共演した際の写真をアップし「明るい方で、お会いするといつも『一緒に写真撮りましょう』と言ってくださって…腰の低い、お優しい方でした」としのんだ。

「午前中の番組『スイッチ』という情報番組で、平日毎日お天気を担当されていたので、東海地区ではお馴染みの人気お天気キャスターだったのです 『とくダネ！』の天達さんのような存在だったのでしょう」と紹介。「ジョージさんは56歳で、本当にまだまだお若いのにとても残念です」と悔やんだ。

視聴者や関係者のショックを推し量りつつ「私の左側にジョージさんが座られる事はもうないなんて、信じられません 1番悔しい思いをしているのは、ジョージさん、ご本人でしょう おそらくご自分の身に何が起きたかもわからないうちに、お亡くなりになったのではと察します」と推察。「吉田ジョージさんのご冥福をお祈りします」と悼んだ。

吉田さんは4月17日、お天気キャスターを務める東海テレビの情報番組「スイッチ！」の番組出演後に倒れ、意識不明のまま亡くなったと所属事務所が公式SNSで発表した。