メック<4971.T>が３日続伸している。１２日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を２２５億円から２４５億円（前期比１７．０％増）へ、営業利益を６５億円から７６億円（同３２．２％増）へ、純利益を４６億円から５５億５０００万円（同１０．４％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間４０円・期末５６円の年９６円から中間・期末各５５円の年１１０円へ引き上げたことが好感されている。



生成ＡＩやデータセンター向け半導体パッケージ基板用製品の需要が想定を上回り堅調に推移していることに加えて、利益率の高い製品の需要が増加していることが要因としている。



また、同時に発表した第１四半期（１～３月）決算は、売上高６１億２８００万円（前年同期比３８．５％増）、営業利益２０億７９００万円（同９０．２％増）、純利益１５億２８００万円（同３．２倍）だった。半導体パッケージ基板向け超粗化系密着向上剤「ＣＺシリーズ」が好調だったほか、多層基板向け密着向上剤「Ｖ－Ｂｏｎｄシリーズ」やディスプレー向け「ＥＸＥシリーズ」「ＳＦシリーズ」が関連する製品動向により増加した。



出所：MINKABU PRESS