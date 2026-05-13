幾田りら「百花繚乱」がストリーミング累計1億回再生突破！TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期OPテーマ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらの楽曲「百花繚乱」が、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。

自身の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」（2億回突破）、「Answer」「恋風」に続く4曲目となる。

■自身の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」「Answer」「恋風」に続く4曲目

本楽曲は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、作品の舞台となった後宮の世界観やそこで巻き起こるミステリーをサウンドに落としこんだ、様々な展開を見せるポップチューンとなっている。

主人公・猫猫に思いを馳せながら自身と重ねて書き下ろした歌詞と、世界観を体現する特徴的なメロディーにも要注目。さらに配信ジャケットは、写真を中心として映画、映像、空間インスタレーションも手掛けるアーティスト蜷川実花による撮り下ろしデザインとなっている。

幾田りらの楽曲と、蜷川実花のクリエイティブが掛け合わされた、楽曲タイトル「百花繚乱」をまさに体現するジャケット写真に仕上がっている。

■【動画】幾田りら「百花繚乱」MV

■リリース情報

2025.01.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「百花繚乱」

https://orcd.co/lilas_hyakkaryoran

2026.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「stay with me」

https://orcd.co/swm

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL Twitter

https://twitter.com/ikutalilas

■【画像】幾田りら最新ビジュアル