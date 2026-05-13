幾田りら「百花繚乱」がストリーミング累計1億回再生突破！TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期OPテーマ
シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらの楽曲「百花繚乱」が、Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミング累計再生回数1億回を突破した。
自身の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」（2億回突破）、「Answer」「恋風」に続く4曲目となる。
■自身の楽曲がストリーミング累計1億回を突破するのは、「スパークル」「Answer」「恋風」に続く4曲目
本楽曲は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲で、作品の舞台となった後宮の世界観やそこで巻き起こるミステリーをサウンドに落としこんだ、様々な展開を見せるポップチューンとなっている。
主人公・猫猫に思いを馳せながら自身と重ねて書き下ろした歌詞と、世界観を体現する特徴的なメロディーにも要注目。さらに配信ジャケットは、写真を中心として映画、映像、空間インスタレーションも手掛けるアーティスト蜷川実花による撮り下ろしデザインとなっている。
幾田りらの楽曲と、蜷川実花のクリエイティブが掛け合わされた、楽曲タイトル「百花繚乱」をまさに体現するジャケット写真に仕上がっている。
■【動画】幾田りら「百花繚乱」MV
■リリース情報
2025.01.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「百花繚乱」
https://orcd.co/lilas_hyakkaryoran
2026.04.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「stay with me」
https://orcd.co/swm
■関連リンク
幾田りら OFFICIAL Twitter
https://twitter.com/ikutalilas