5月13日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

きょうの天気

昨夜は雨が降り、雷も鳴っていましたが、今朝からは各地で青空が広がっています。今日は高気圧に覆われて晴れる見込みで、洗濯物を外に干せそうです。ただ、夕方からは山沿いでにわか雨の心配があります。

明日の天気と気温の傾向

明日も晴れますが、上空に寒気が流れ込む影響で、きょうよりもにわか雨の可能性が高くなります。洗濯物は昼頃までに取り込んだ方が良さそうです。 気温は、今日の日中も熊本市や人吉市で26℃まで上がる予想ですが、週末にかけてさらに上昇します。金曜は、熊本市で30℃の予想、土曜・日曜はよく晴れて、最高気温は30℃の予想です。

例年、初の真夏日を観測するのは5月中旬頃です。一気に暑くなりますので、運動会やお出かけの際は、水分補給などの熱中症対策をしっかりと行ってください。

海上の予報と注意報

波は穏やかで、天草地方の外海で1m、内海で0.5mの予想です。 現在、県内全域に乾燥注意報が発表されています。しばらく空気が乾いた状態が続くため、火の取り扱いには十分ご注意ください。

明子のささやき 花粉に注意

今の時期は「イネ科」の植物の花粉が飛んでいます。

代表的な種類：カモガヤ、ハルガヤ、ネズミホソムギなどです。

特徴：スギ花粉のように遠くから飛んでくるのではなく、飛散範囲は数十メートル程度。

鼻水や目のかゆみといった症状が出る方は、草がたくさん生えている場所には近づかないように注意しましょう。また、最近車が汚れる原因についても、現在調査中です。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。