橋本環奈、家族旅行を報告 写真公開で場所が“特定”される「お店特定してるのすごいです。大正解です。笑」
俳優の橋本環奈（27）が13日までに、自身のXを更新。家族で香川と徳島を旅行したことを報告した。
【写真】場所が特定… 家族旅行を報告した橋本環奈
橋本は「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー 初の四国！」と投稿。「福岡ファンミの時に四国行きたいって言ったの覚えててくれてる環者はいるかな？」と続けた。
さらに「うどん、いっぱい食べれるようにワンピースで行きました笑 2日間で8店舗いったよ。食べ過ぎ」と明かした。「真剣な顔でうどん食べてる私」という写真も複数枚公開した。
公開された写真を見て、コメント欄では店の名前を当てる人が続出。橋本は続く投稿で「みんな写真でお店特定してるのすごいです。大正解です。笑」と認め「橋本家の旅行なので橋本製麺所は行きたいよねと、、安易に。笑 写真に載ってないとこもどこで食べても美味しかった」と伝えていた。
【写真】場所が特定… 家族旅行を報告した橋本環奈
橋本は「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー 初の四国！」と投稿。「福岡ファンミの時に四国行きたいって言ったの覚えててくれてる環者はいるかな？」と続けた。
さらに「うどん、いっぱい食べれるようにワンピースで行きました笑 2日間で8店舗いったよ。食べ過ぎ」と明かした。「真剣な顔でうどん食べてる私」という写真も複数枚公開した。
公開された写真を見て、コメント欄では店の名前を当てる人が続出。橋本は続く投稿で「みんな写真でお店特定してるのすごいです。大正解です。笑」と認め「橋本家の旅行なので橋本製麺所は行きたいよねと、、安易に。笑 写真に載ってないとこもどこで食べても美味しかった」と伝えていた。