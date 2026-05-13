（CNN）トランプ米大統領は12日、イランが米国との戦争で軍事的に「うまくやっている」と報じることは反逆的だと述べた。

トランプ氏は中国への渡航中、SNSにこう投稿した。「フェイクニュースが、イランの敵がわれわれに対して軍事的にうまくやっていると言うのは、あまりに虚偽で、ばかげた発言でさえあるという点で事実上の反逆だ。彼らは敵を支援し、扇動している！ 存在するはずのない偽りの希望をイランに与えるだけだ」

トランプ氏はさらに、「米国に異議を唱えることができるのは、負け犬、恩知らず、愚か者だけだ！」とまくし立てた。

トランプ氏がイラン戦争をめぐり、反逆との非難を公然と展開するのは今回が初めてではない。ただし、これまでの発言は具体的に記者を対象としたものではなかった。CNNが報じたとおり、トランプ氏はイランでの戦争を報道する記者に対し、情報源を突き止めるため召喚状を出すよう司法省に求めている。

当局者らがCNNに語ったところによると、トランプ氏は印刷記事の束の上に「Treason（反逆）」という単語を油性マーカーで書いた付箋を付け、ホワイトハウスでの会合でブランチ司法長官代行にそれを手渡したという。