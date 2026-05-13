卓球の張本智和選手、張本美和選手がお互いの存在の大切さを語りました。

卓球世界選手権の団体戦を終えた日本代表が12日帰国し、会見に出席しました。男女ともに中国に敗れたものの男子は10年ぶり、女子は6大会連続銀メダルとなりました。共に世界ランク3位と日本勢最上位としてチームを支える張本兄妹。

お互いの存在について智和選手は「刺激にはずっとなってます。最近はある意味刺激を感じないくらい妹の活躍を当たり前に感じてるので、僕も頑張らないとと思う。妹は(今大会で10勝)1敗しかしてない中で僕は4敗してしまったので、まだまだ負けを削れるところはあったので、同じ銀メダルでも僕の方がもっと頑張るところが多い。妹の活躍を見て僕も頑張りたい」と妹の存在の大きさを口にします。

美和選手は「ずっとずっと前も今もこれからも尊敬していますし、お兄ちゃんが試合してると自分が妹としてというかファンとして応援しています。お兄ちゃんの試合を見るとグッとくる。頑張ろうと勇気をもらえるので、お兄ちゃんとしてもそうですけど1人の卓球選手として素晴らしい選手といつも思ってます」。お互いの大切さを語りました。