どっちの色にするか悩む！【無印良品】大人が手に入れたい♡「新作トップス」

そろそろ夏を見据えた洋服選びをしていきたい頃合い。とはいえ、半袖はまだ早い、露出が気になる……と感じることも。そんな季節の変わり目にこそおすすめしたいのが、【無印良品】の透かし編みトップス。程よい透け感とリネン混の涼やかな素材がちょうどよく、毎日コーデで即戦力になってくれそうです。

ライトベージュで柔らかな印象に

【無印良品】「婦人 リネン混透かし編みワイドセーター」\4,990（税込）

注目した新作トップスは、ライトベージュ・スモーキーグリーン・チャコールグレーの3色展開。どれも落ち着きを感じるカラーで、大人の日常コーデにも取り入れやすいのが魅力です。特にライトベージュは柔らかな印象で、透かし編みでトレンドを取り入れつつも品よく決まるのがポイント。ストライプパンツを合わせれば、おしゃれなのに気張りすぎない街歩きスタイルができ上がります。

スモーキーグリーンで作る爽やかスタイル

スモーキーグリーンの透かし編みトップスに、デニムパンツを合わせた大人カジュアルコーデ。色味と透け具合で爽やかな印象に寄せつつ、どこかナチュラルさも残した好バランスな着こなしに仕上がっています。ほんのりくすみ感のある自然体な色合いだから、普段はモノトーンカラーが多い人にもおすすめ。ライトベージュとはまた違った表情になるので、どちらの色にするか悩んでしまうかも！

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writer：桃川 アン

アパレル店員やファッション企業本部で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに。店員経験を活かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特にコンサバ派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。