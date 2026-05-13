「お宅、ダサい家ね」「はぁ？」ママ友たちから嫌がらせ → 理由はまさかの『家の間取り』だった話

ご近所付き合いの中で、理由の分からない嫌がらせを受けた経験はありませんか？

今回ご紹介するのは、筆者が実際に体験したご近所トラブル。何度も繰り返される嫌がらせの裏には、思いもよらない理由がありました。

人と比べることの無意味さを考えさせられる出来事です。

理不尽なご近所トラブルの始まり

私は以前住んでいた地域で、同世代のご近所3人から何かと理不尽な嫌がらせを受けていました。

きっかけは本当に些細なことでした。

後から引っ越してきた私が、ご年配の方たちと仲良くなったことが気に入らなかったのです。

その中の1人、T美さんは夫の関係者でもあり、完全に関係を断つことができない状況でした。

T美さんは周囲に話を広めたり、噂話を吹き込んだりと、何度も私を陥れようとしました。

そのたびに私は相手にせず、距離を保ってきましたが、気づけば何度も同じようなトラブルが繰り返されていました。

繰り返される嫌味とマウント

ある日、また同じような嫌がらせが始まりました。

私の目の前でわざと人を集め、コソコソと噂話。

そして無視。

さらに直接話しかけてくる内容も、明らかに見下したものでした。

「おたくの家、センサー式じゃないんでしょ？」

「今どきそんな水道あるんだ、ダサすぎ」

「看護師ってそんなにお金ないんだね」

正直、呆れるしかありませんでした。

私は将来や子どものためにお金を使いたいだけで、今の生活に満足しています。

そのため、ただ一言だけ返しました。

「気になるなら、うちの夫にもどう思っているか聞いてみてください。参考にどうぞ」

それ以上は相手にせず、距離を取ることにしました。