グラビアアイドルちとせよしの（26）が12日、インスタグラムを更新。ハーフツインのムチムチボディーショットを公開した。

「夏が始まった合図がした」と書き出すと、「プール開きだった日！ さすがにちょっと日焼けしました。年中水着ですがいまだに泳げません笑 浮き輪必須…」と告白した。⁡

「お久しぶりのハーフツイン NEWカラーだよ」と呼びかけ、ムチムチのボディーにエメラルドグリーンのビキニを合わせた3枚の写真を公開した。

この投稿には「美しい」「女神です！」「まぶしいぜぃ」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。