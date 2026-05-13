関東学生陸上競技連盟（関東学連）は１３日、関東学生対校選手権（通称・関東インカレ、２１〜２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）の出場登録選手を発表した。

男子１部５０００メートルには、４月に先行開催されたハーフマラソンで大会４連覇を果たした山梨学院大のブライアン・キピエゴ（４年）、２月の東京マラソンでＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した工藤慎作（早大４年）らが出場する。昨年大会ではハーフマラソンで優勝したキピエゴと２位だった工藤が今年はトラックレースで勝負する。同種目には早大の鈴木琉胤（るい、２年）、中大の岡田開成（３年）、城西大の柴田侑（４年）、東洋大の松井海斗（３年）ら好選手が多くそろった。

男子２部の５０００メートルは、今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大の折田壮太（３年）、小河原陽琉（３年）、古川陽樹（１年）、箱根駅伝で２位だった国学院大のエース野中恒亨（４年）、帝京大エースの楠岡由浩（４年）、東京国際大のアモス・ベット（４年）らが出場登録。男子２部５０００メートルも白熱のレースが期待される。

女子１部１５００メートルには、今年から女子長距離・駅伝チームが創設された青学大の芦田和佳（のどか、１年）が出場登録した。

関東インカレは１９１９年に第１回大会が行われ、今年が第１０５回。１９２０年に始まり、今年１月に第１０２回大会が行われた箱根駅伝より歴史は長い。例年５月に開催。各校各種目に３人以内が出場できる。１位８点、２位７点…８位１点が与えられ、対校戦で総得点を競う。男子は１６校の１部、それ以外の２部、大学院生の３部に分けられる。１部の１５、１６位と２部の１、２位が翌年に入れ替わる。女子はすべての大学が１部、大学院生が２部で入れ替えはない。

関東の学生長距離ランナーにとって、関東インカレは箱根駅伝に次ぐビッグイベント。男子の１部と２部は短距離、フィールド種目を含めた総合力で決まるため、今年１月の箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を飾った青学大、同２位の国学院大、同６位の駒大など駅伝をメインに強化している大学は２部に属する。そのため、長距離種目においては１部と２部は実力差はない。

男子ハーフマラソンは今年から暑熱対策などのために４月に先行開催され、１部はキピエゴが圧巻の４連覇。２部は創価大の山口翔輝（３年）が優勝した。