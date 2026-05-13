【ファミマ】韓国本場スタイルのキンパシリーズに新商品「ツナキムチ」が登場 - ピリ辛ツナ×キムチの王道コンビ、具材感たっぷり
ファミリーマートは5月12日、「キンパ ツナキムチ」(398円)を北海道を除く全国のファミリーマートで発売した。
「キンパ ツナキムチ」(398円)
同社のキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタイルに仕上げた商品。1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てとなっており、販売開始からわずか1カ月で累計144万食を突破。女性を中心に記録的なヒットとなっている。
今回新たに登場したのは、韓国でも「チャムチ(ツナ)キンパ」として愛されるツナキンパに王道の組み合わせであるキムチを合わせたキンパ ツナキムチ。ピリッとした味わいのキムチと旨みのあるツナを組み合わせ、人参やきゅうりなど野菜の食感も楽しめる。
「キンパ ツナキムチ」(398円)
甘辛く味付けしたプルコギに、人参・たくあん・きゅうり・ごぼう・錦糸たまごを合わせた「キンパ プルコギ」(398円)も引き続き販売している。
「キンパ プルコギ」(398円)
「キンパ ツナキムチ」(398円)
同社のキンパシリーズは、本場さながらの具材感たっぷりの韓国スタイルに仕上げた商品。1本で満足感がありながら、野菜とたんぱく質が摂れるヘルシーな仕立てとなっており、販売開始からわずか1カ月で累計144万食を突破。女性を中心に記録的なヒットとなっている。
「キンパ ツナキムチ」(398円)
甘辛く味付けしたプルコギに、人参・たくあん・きゅうり・ごぼう・錦糸たまごを合わせた「キンパ プルコギ」(398円)も引き続き販売している。
「キンパ プルコギ」(398円)