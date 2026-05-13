【VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ （隊長機/一般機）】 受注期間：5月13日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：各6,600円

VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（隊長機）

メガハウスは、半完成組立キット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」隊長機および一般機の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで5月13日10時より受け付ける。価格は各6,600円。商品の発送は10月下旬を予定している。

「機動戦士ガンダム 新MS戦記」に登場する「ギラ・ドーガ（隊長機）」と「ギラ・ドーガ（一般機）」が同社の半完成組立キット「VAKIT」シリーズに登場。頭部および武器が異なる仕様で、作中の特徴的なデザインが忠実に再現されている。一部彩色が施されており、組み立てて楽しむのはもちろん、ユーザーが自由に彩色して更に楽しめる仕様になっている。水転写デカール、「ツィメリットコーティング」を再現できるツィメリットローラーも付属する。

VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（隊長機）

受注期間：5月13日10時～

発送月：10月下旬予定

価格：6,600円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

ランナー、水転写デカール、説明書

【商品サイズ】

全長約150mm

VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（一般機）

受注期間：5月13日10時～

発送月：10月下旬予定

価格：6,600円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト

【商品構成】

ランナー、水転写デカール、説明書

【商品サイズ】

全長約150mm

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