「機動戦士ガンダム 新MS戦記」より半完成組立キット「VAKIT ギラ・ドーガ」隊長機と一般機の予約が5月13日10時より開始
【VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ （隊長機/一般機）】 受注期間：5月13日10時～ 発送月：10月下旬予定 価格：各6,600円
受注期間：5月13日10時～
【商品構成】
【商品サイズ】
受注期間：5月13日10時～
【商品構成】
【商品サイズ】
VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（隊長機）
メガハウスは、半完成組立キット「VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ」隊長機および一般機の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで5月13日10時より受け付ける。価格は各6,600円。商品の発送は10月下旬を予定している。
「機動戦士ガンダム 新MS戦記」に登場する「ギラ・ドーガ（隊長機）」と「ギラ・ドーガ（一般機）」が同社の半完成組立キット「VAKIT」シリーズに登場。頭部および武器が異なる仕様で、作中の特徴的なデザインが忠実に再現されている。一部彩色が施されており、組み立てて楽しむのはもちろん、ユーザーが自由に彩色して更に楽しめる仕様になっている。水転写デカール、「ツィメリットコーティング」を再現できるツィメリットローラーも付属する。
VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（隊長機）
受注期間：5月13日10時～
発送月：10月下旬予定
価格：6,600円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
ランナー、水転写デカール、説明書
【商品サイズ】
全長約150mm
VAKIT 機動戦士ガンダム 新MS戦記 ギラ・ドーガ（一般機）
受注期間：5月13日10時～
発送月：10月下旬予定
価格：6,600円
受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト
【商品構成】
ランナー、水転写デカール、説明書
【商品サイズ】
全長約150mm
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