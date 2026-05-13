五月晴れが続いている北陸地方この晴天を満喫しましょう。しかし、この天気も19日(火)頃まで。この後は、低気圧や梅雨前線の影響を受けて「梅雨のはしり」になりそうです。

気温は、平年より高く25度以上の夏日の日が多いでしょう。20日(水)以降は蒸し暑さも感じられそうです。熱中症に注意してください。

五月晴れは19日(火)まで 夏日が多く真夏日になりそうな日も

五月晴れが続いている北陸地方、19日(火)までは五月晴れが続くでしょう。

気温は平年より高く25度以上の夏日が多そうです。18・19日は30度以上の真夏日の可能性もあります。まだ体が暑さに慣れていませんので熱中症に注意が必要です。

20日(水)以降は雨の日が多くなりそう 夏日も多く蒸し暑さを感じる

20日(水)以降は、低気圧や一時的に梅雨前線の影響を受けて曇りや雨の日が多くなるでしょう。

一方気温は25度以上の夏日が多く蒸し暑くなりそうです。引き続き熱中症に注意しましょう。

昨年、北陸地方の梅雨入りは5月22日頃でした。今年は平年並みで6月中旬を予想しています。

熱中症予防には「暑熱順化」お風呂で手軽に

今年も暑い夏になりそうです。熱中症対策として熱中症になりにくい体を作る「暑熱順化」が紹介されます。しかし、この暑熱順化のメニュー、運動習慣のない人にはハードルが高そうな方法が並んでいます。しかし、手軽に始められるメニューがあります。説明にはなぜか最後に登場する「入浴」です。

入浴は、汗をかく40度位の温度の湯船に10分ほど入るだけ手軽に始められます。熱いと感じる方もいらっしゃると思いますが、汗をかく温度にセットしてください。また、入浴前・後に水分を取る事を忘れないでください。

入浴後のビール前にもコップ一杯の水を飲みましょう。