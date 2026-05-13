Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2

色とりどりより、そっちのほうがいいまである。

iPhoneの新作と言えば、カラバリも注目されるひとつ。その年のトレンドカラーが反映されていたり、あっと驚く色が出たり（オレンジは奇抜でしたね）、なにかと話題になりがち。

しかし、今秋Apple（アップル）が計画していると噂されている折りたたみiPhone（仮称：iPhone Ultra）では、奇抜な色はなく、カラバリはシンプルな2色になるといった噂があります。

Ultraはシルバー系とブルー系カラーになる？

この説を発信しているのはMacworld。

iPhone Ultraのカラバリは、定番のシルバー＆ホワイトと、iPhone 17 Proのディープブルーに似たインディゴカラーとなると報じています。

あくまでも情報筋から入手した話。といったレベルで信憑性は…謎。

そのうえでの話となりますが、定番色＆落ち着いた大人色でわりといいチョイスなのでは？って思うんです。初物はカラバリ少ないってのはしょうがないですし、そのカラーが価格に合うテイストであれば、それはそれでアリだなって。

噂が本当なら、iPhone Ultraは高級路線＆2画面を使いこなせる人に向けたハイエンドiPhoneという立ち位置。色鮮やかになるよりも、むしろ落ち着いた色合いの方が魅力はアガると思うのです。

というわけで、ホントに出たら皆さんどっちを選ぶ？ 僕はブルー！（買うとは言ってない）

Source: MacRumors, Macworld