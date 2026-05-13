iPhone Ultraのカラバリ、シルバー系とブルー系の2色展開？
色とりどりより、そっちのほうがいいまである。
iPhoneの新作と言えば、カラバリも注目されるひとつ。その年のトレンドカラーが反映されていたり、あっと驚く色が出たり（オレンジは奇抜でしたね）、なにかと話題になりがち。
しかし、今秋Apple（アップル）が計画していると噂されている折りたたみiPhone（仮称：iPhone Ultra）では、奇抜な色はなく、カラバリはシンプルな2色になるといった噂があります。
Ultraはシルバー系とブルー系カラーになる？
この説を発信しているのはMacworld。
iPhone Ultraのカラバリは、定番のシルバー＆ホワイトと、iPhone 17 Proのディープブルーに似たインディゴカラーとなると報じています。
あくまでも情報筋から入手した話。といったレベルで信憑性は…謎。
そのうえでの話となりますが、定番色＆落ち着いた大人色でわりといいチョイスなのでは？って思うんです。初物はカラバリ少ないってのはしょうがないですし、そのカラーが価格に合うテイストであれば、それはそれでアリだなって。
噂が本当なら、iPhone Ultraは高級路線＆2画面を使いこなせる人に向けたハイエンドiPhoneという立ち位置。色鮮やかになるよりも、むしろ落ち着いた色合いの方が魅力はアガると思うのです。
というわけで、ホントに出たら皆さんどっちを選ぶ？ 僕はブルー！（買うとは言ってない）
Source: MacRumors, Macworld
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