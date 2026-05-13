フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。「マブダチ」の人気モデルとのツーショットを披露した。

「いつも一緒にいるのに、お喋りとお酒に夢中で、全然写真を撮らない私達ですが、たまにはねーと、撮ってもらいました」とつづり、モデルで女優の浦浜アリサとのツーショットを公開した。

プレートには「Happy Birthday アリサ」と記されており、今月7日の浦浜の誕生日を2人で祝ったようだ。「マブダチという言葉がぴったりのアリサです」と記し、関係性を明かした。

「新しくオープンした @enu_ginza は、何を頂いてもとっても美味しくて、お店の雰囲気も温かくて最高でしたー」と宇賀アナ。「偶然隣にグギさんがいたのもビックリ おめでたいことばかりの夜でした〜〜」とした。

この投稿に、浦浜は「美味しくて楽しくて良い酔いで幸でした 今年もありがとう」とコメント。

ファンからも「素敵な写真」「わぁ！意外な組み合わせ」「二人ともとてもすてきいい感じですね」「仲良しぶりがいいね」などの声が寄せられている。