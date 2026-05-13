日本テレビの杉野真実アナウンサーが１３日に自身のインスタグラムを更新し、産休・育休から復職したと報告した。

「おはようございます！産休・育休を経て、復職しました」と伝え、「久々のオンエアや取材にドキドキの日々です」と心境を記す。「支えてくれる家族や友人、職場の仲間、お世話になる方々に感謝し、緊張を喜びに変えて働きたいと思います。改めて、宜（よろ）しくお願い致します！」とメッセージを寄せた。

今月２１日から行われる第１０５回関東学生陸上競技対抗選手権大会で実況を務めると明かし「＃１０５関東インカレ まであと８日 ＃１０３箱根駅伝 まであと２３４日」とハッシュタグをつけた。

先輩の森圭介アナが撮影したという、スタジオでの一枚をアップ。カメラに向かってニッコリとほほえんだ。

杉野アナは聖心女子大文学部卒業後の２０１２年に日本テレビ入社。「世界まる見え！テレビ特捜部」「スッキリ！」などを担当。プライベートでは２３年３月に結婚を発表。第１子妊娠に伴い、２５年９月に産休入りを報告し、同年１２月に、秋に出産したことを公表した。