日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分」に放送された。

この日は「女性アナウンサーのリアル」と題し、かつて局アナでフリーとなった小島慶子、中川安奈、吉田明世、タレントに転身した森香澄が出演した。

ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「きょうお越しのみなさんはそれぞれテレビ局のアナウンサーを経て現在フリーとしてご活躍なさっていますけど、どうでしょう、生きづらさを感じるとか…」と尋ねると元ＴＢＳの小島アナはフリー転身時に「ん？と思ったことがあった」という。

それは同テレビ局員に「今までは君は局アナだったけど、辞めるということは君にギャラを払うってことだよね？」と言われたこと。小島アナは「『そうですよ』と言ったら、『僕は女性に値段をつけることなんかできないよ』とおっしゃったんですね。とてもびっくりして…」と当時を振り返った。

上田が「まあ局アナだったら特別なお金を払わなくてもっていうような」と口にすると、小島アナは「ちょっと言い方はアレですけど、番組予算から出演費を出さなくてもいい“タダで使えるみんなの女性キャラ”という感覚だったのかなって当時は思いました」と吐露。それでも「今はだいぶ変わったと思いますけど」と加えていた。

小島アナは学習院大卒業後の１９９５年にＴＢＳ入社。「ニュースフロント」、「時事放談」など主にニュース報道番組を務め、２０１０年６月末をもって退社しフリーとなった。