ドル円理論価格 1ドル＝156.98円（前日比-0.07円）
ドル円理論価格 1ドル＝156.98円（前日比-0.07円）
割高ゾーン：157.97より上
現値：157.66
割安ゾーン：156.00より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/12 157.05
2026/05/11 157.52
2026/05/08 157.51
2026/05/07 157.79
2026/05/06 157.94
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
割高ゾーン：157.97より上
現値：157.66
割安ゾーン：156.00より下
過去5営業日の理論価格
2026/05/12 157.05
2026/05/11 157.52
2026/05/08 157.51
2026/05/07 157.79
2026/05/06 157.94
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。