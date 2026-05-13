光ビジネスがカイ気配のまま４ケタ大台乗せ、１～３月期営業損益急改善で対通期進捗率６０％超え

光ビジネスフォーム<3948.T>が大口の買い注文で寄り付き商いが成立せず、気配値のまま切り返し急の展開をみせ、一気に４ケタ台に乗せてきた。同社はコンピューター向けなどの情報用紙の製造販売を手掛けるほか、好採算のデータ出力サービスなどにも傾注している。業績はペーパーレス化の流れを受けて近年苦戦が目立っていたが、足もとの業績は企業のアウトソーシング需要獲得や合理化努力などで回復色が鮮明だ。



１２日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）決算は営業利益が１億８９００万円と前年同期の５１００万円の赤字から一転して高水準の利益を確保した。第１四半期時点で通期予想に対する進捗率も６３％に達しており上振れ期待も浮上、株価を強く刺激する格好となった。



出所：MINKABU PRESS