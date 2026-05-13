Jリーグがオールスターのユニフォームを発表!! テーマは「Jを支えてきたすべての方々への感謝」
Jリーグは12日、6月13日に国立競技場(MUFGスタジアム)で開催されるJリーグオールスターで選手が着用するユニフォームデザインが決定したことを発表した。
ユニフォームはJリーグオールスターのオフィシャルユニフォームパートナーであるユニクロが提供。「Jリーグを支えてきたすべての方々への感謝」をテーマに制作されたという。
「日本の伝統技術」「過去から未来へのつながり」「Jリーグ創成期へのリスペクト」という3つのコンセプトを軸に、日本の伝統的な染色技法である“墨流し”をデザインに採用。色が重なり合い、流れ、混ざり合うことで唯一無二の美を生み出す墨流しの模様は、その一色一色が、クラブ、選手、スタッフ、ファン・サポーターをはじめ、Jリーグを支えてきたすべての人の存在と歴史の積み重ねを象徴している。
フィールドプレーヤーのユニフォームでは、これらの想いをリボンでつなげた“感謝のウェア”を表現。GKのユニフォームには、墨流しのデザインをベースにゴールネットの形状を連想させる市松模様が重ねられた。
ユニフォームのベースとなるカラーはJ1のEASTが赤、J1のWESTが青、J2・J3のEAST-Aが水色、J2・J3のEAST-Bが緑、J2・J3のWEST-Aが黄、J2・J3のWEST-Bが紫となっている。
ユニフォームはJリーグオールスターのオフィシャルユニフォームパートナーであるユニクロが提供。「Jリーグを支えてきたすべての方々への感謝」をテーマに制作されたという。
「日本の伝統技術」「過去から未来へのつながり」「Jリーグ創成期へのリスペクト」という3つのコンセプトを軸に、日本の伝統的な染色技法である“墨流し”をデザインに採用。色が重なり合い、流れ、混ざり合うことで唯一無二の美を生み出す墨流しの模様は、その一色一色が、クラブ、選手、スタッフ、ファン・サポーターをはじめ、Jリーグを支えてきたすべての人の存在と歴史の積み重ねを象徴している。
ユニフォームのベースとなるカラーはJ1のEASTが赤、J1のWESTが青、J2・J3のEAST-Aが水色、J2・J3のEAST-Bが緑、J2・J3のWEST-Aが黄、J2・J3のWEST-Bが紫となっている。
JリーグオールスターDAZNカップ— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 12, 2026
ユニフォームデザイン決定!
詳細はこちら⏬️https://t.co/ASug1j6b41#JリーグオールスターDAZNカップ pic.twitter.com/yWGFxOHR8w