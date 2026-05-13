YOASOBI史上初の快挙達成！「夜に駆ける」Billboard JAPANストリーミング累計13億回再生突破

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが2019年12月15日に配信リリースした楽曲「夜に駆ける」が、Billboard JAPANチャートのストリーミングにおいて史上初ストリーミング累計13億回再生を突破。併せて、2021年7月2日にデジタルリリースされた「三原色」も4億回再生を突破した。

■YOASOBI「三原色」は4億回再生突破

「夜に駆ける」は、2019年11月にMVが公開され、12月15日に配信リリースとなったYOASOBIの第1弾楽曲。星野舞夜の小説『タナトスの誘惑』を原作として楽曲制作が行われた。2020年には、TikTokやSNS上でのバイラルヒットを経て、Billboard JAPANの年間チャート“HOT 100 of the Year 2020”で首位を獲得。2023年9月にはストリーミングの国内累計再生数が10億回を突破し、日本初となるビリオンヒットを記録した。

なお、Billboard JAPANのストリーミング集計で累計再生数が13億回を超えるのは、「夜に駆ける」が史上初の快挙となる。

「三原色」は、2022年2月1日リリースの2nd EP『THE BOOK2』にも収録されている楽曲。脚本家・小御門優一郎が書き下ろした小説『RGB』を原作に制作され、NTTドコモ「ahamo」のCMソングに起用された。同年7月16日には英語版「RGB」もリリースしている。

■関連リンク

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/