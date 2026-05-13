決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … エクサＷｉｚ、マクドナルド、ヨネックス (5月12日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3628> データＨＲ 東Ｇ +33.33 5/12 本決算 3700.00
<3467> アグレ都市 東Ｓ +15.32 5/12 本決算 19.01
<9343> アイビス 東Ｇ +14.79 5/12 1Q 25.99
<9514> エフオン 東Ｓ +12.07 5/12 3Q 339.33
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ +12.01 5/12 本決算 21.54
<3793> ドリコム 東Ｇ +11.22 5/12 本決算 183.02
<2445> タカミヤ 東Ｓ +10.88 5/12 本決算 -6.19
<2702> マクドナルド 東Ｓ +10.21 5/12 1Q 43.52
<9312> ケイヒン 東Ｓ +9.82 5/12 本決算 -2.81
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +7.91 5/12 本決算 －
<8789> フィンテック 東Ｓ +6.92 5/12 上期 37.81
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ +6.67 5/12 1Q 黒転
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ +6.19 5/12 1Q 黒転
<5697> サンユウ 東Ｓ +5.88 5/12 本決算 3.52
<6257> 藤商事 東Ｓ +5.64 5/12 本決算 黒転
<4671> ファルコＨＤ 東Ｓ +5.44 5/12 本決算 5.99
<7619> 田中商事 東Ｓ +5.37 5/12 本決算 25.19
<7906> ヨネックス 東Ｓ +5.27 5/12 本決算 7.87
<6335> 東京機 東Ｓ +5.02 5/12 本決算 -6.05
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ +5.01 5/12 上期 116.67
<4374> ロボペイ 東Ｇ +4.99 5/12 1Q 47.20
<1866> 北野建 東Ｓ +4.93 5/12 本決算 5.87
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ +4.68 5/12 本決算 -29.53
<9639> 三協フロンテ 東Ｓ +4.23 5/12 本決算 6.05
<7806> ＭＴＧ 東Ｇ +4.14 5/12 上期 33.39
<3634> ソケッツ 東Ｓ +3.95 5/12 本決算 21.82
<7030> スプリックス 東Ｓ +3.88 5/12 上期 84.77
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ +3.84 5/12 本決算 77.50
<7565> 万世電機 東Ｓ +3.29 5/12 本決算 －
<7481> 尾家産 東Ｓ +3.09 5/12 本決算 8.76
<8844> コスモスイニ 東Ｓ +3.06 5/12 本決算 -1.42
<2304> ＣＳＳ 東Ｓ +2.58 5/12 上期 8.68
<6513> オリジン 東Ｓ +2.21 5/12 本決算 黒転
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ +2.00 5/12 上期 8.90
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +1.81 5/12 本決算 -26.28
<9441> ベルパーク 東Ｓ +1.79 5/12 1Q 11.34
<2588> プレミアムＷ 東Ｓ +1.74 5/12 本決算 －
<7417> 南陽 東Ｓ +1.56 5/12 本決算 4.92
<9890> マキヤ 東Ｓ +1.51 5/12 本決算 0.25
<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +1.25 5/12 本決算 -6.50
<9845> パーカー 東Ｓ +1.04 5/12 本決算 -12.54
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ +0.92 5/12 本決算 2.18
<4615> 神東塗 東Ｓ +0.79 5/12 本決算 14.50
<7228> デイトナ 東Ｓ +0.54 5/12 1Q 6.34
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ +0.49 5/12 1Q 100.94
<9466> アイドマＭＣ 東Ｓ +0.43 5/12 本決算 9.89
<2122> インタスペス 東Ｓ +0.31 5/12 上期 77.50
<9446> サカイＨＤ 東Ｓ +0.29 5/12 上期 20.04
<5909> コロナ 東Ｓ +0.21 5/12 本決算 -24.01
<3802> エコミック 東Ｓ +0.21 5/12 本決算 19.50
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3628> データＨＲ 東Ｇ +33.33 5/12 本決算 3700.00
<3467> アグレ都市 東Ｓ +15.32 5/12 本決算 19.01
<9343> アイビス 東Ｇ +14.79 5/12 1Q 25.99
<9514> エフオン 東Ｓ +12.07 5/12 3Q 339.33
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ +12.01 5/12 本決算 21.54
<3793> ドリコム 東Ｇ +11.22 5/12 本決算 183.02
<2445> タカミヤ 東Ｓ +10.88 5/12 本決算 -6.19
<2702> マクドナルド 東Ｓ +10.21 5/12 1Q 43.52
<9312> ケイヒン 東Ｓ +9.82 5/12 本決算 -2.81
<4259> エクサＷｉｚ 東Ｇ +7.91 5/12 本決算 －
<8789> フィンテック 東Ｓ +6.92 5/12 上期 37.81
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 東Ｇ +6.67 5/12 1Q 黒転
<1994> 高橋ウォール 東Ｓ +6.19 5/12 1Q 黒転
<5697> サンユウ 東Ｓ +5.88 5/12 本決算 3.52
<6257> 藤商事 東Ｓ +5.64 5/12 本決算 黒転
<4671> ファルコＨＤ 東Ｓ +5.44 5/12 本決算 5.99
<7619> 田中商事 東Ｓ +5.37 5/12 本決算 25.19
<7906> ヨネックス 東Ｓ +5.27 5/12 本決算 7.87
<6335> 東京機 東Ｓ +5.02 5/12 本決算 -6.05
<7372> デコルテＨＤ 東Ｇ +5.01 5/12 上期 116.67
<4374> ロボペイ 東Ｇ +4.99 5/12 1Q 47.20
<1866> 北野建 東Ｓ +4.93 5/12 本決算 5.87
<8041> ＯＵＧＨＤ 東Ｓ +4.68 5/12 本決算 -29.53
<9639> 三協フロンテ 東Ｓ +4.23 5/12 本決算 6.05
<7806> ＭＴＧ 東Ｇ +4.14 5/12 上期 33.39
<3634> ソケッツ 東Ｓ +3.95 5/12 本決算 21.82
<7030> スプリックス 東Ｓ +3.88 5/12 上期 84.77
<4419> フィナＨＤ 東Ｇ +3.84 5/12 本決算 77.50
<7565> 万世電機 東Ｓ +3.29 5/12 本決算 －
<7481> 尾家産 東Ｓ +3.09 5/12 本決算 8.76
<8844> コスモスイニ 東Ｓ +3.06 5/12 本決算 -1.42
<2304> ＣＳＳ 東Ｓ +2.58 5/12 上期 8.68
<6513> オリジン 東Ｓ +2.21 5/12 本決算 黒転
<9476> 中央経済ＨＤ 東Ｓ +2.00 5/12 上期 8.90
<6927> ヘリオスＴＨ 東Ｓ +1.81 5/12 本決算 -26.28
<9441> ベルパーク 東Ｓ +1.79 5/12 1Q 11.34
<2588> プレミアムＷ 東Ｓ +1.74 5/12 本決算 －
<7417> 南陽 東Ｓ +1.56 5/12 本決算 4.92
<9890> マキヤ 東Ｓ +1.51 5/12 本決算 0.25
<2162> ｎｍｓ 東Ｓ +1.25 5/12 本決算 -6.50
<9845> パーカー 東Ｓ +1.04 5/12 本決算 -12.54
<1770> 藤田エンジ 東Ｓ +0.92 5/12 本決算 2.18
<4615> 神東塗 東Ｓ +0.79 5/12 本決算 14.50
<7228> デイトナ 東Ｓ +0.54 5/12 1Q 6.34
<2418> ツカダＧＨＤ 東Ｓ +0.49 5/12 1Q 100.94
<9466> アイドマＭＣ 東Ｓ +0.43 5/12 本決算 9.89
<2122> インタスペス 東Ｓ +0.31 5/12 上期 77.50
<9446> サカイＨＤ 東Ｓ +0.29 5/12 上期 20.04
<5909> コロナ 東Ｓ +0.21 5/12 本決算 -24.01
<3802> エコミック 東Ｓ +0.21 5/12 本決算 19.50
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース