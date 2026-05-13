―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の5月11日から12日の決算発表を経て13日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3628> データＨＲ 　　東Ｇ 　 +33.33 　　5/12　本決算　　 3700.00
<3467> アグレ都市 　　東Ｓ 　 +15.32 　　5/12　本決算　　　 19.01
<9343> アイビス 　　　東Ｇ 　 +14.79 　　5/12　　　1Q　　　 25.99
<9514> エフオン 　　　東Ｓ 　 +12.07 　　5/12　　　3Q　　　339.33
<7326> ＳＢＩＩＧ 　　東Ｇ 　 +12.01 　　5/12　本決算　　　 21.54

<3793> ドリコム 　　　東Ｇ 　 +11.22 　　5/12　本決算　　　183.02
<2445> タカミヤ 　　　東Ｓ 　 +10.88 　　5/12　本決算　　　 -6.19
<2702> マクドナルド 　東Ｓ 　 +10.21 　　5/12　　　1Q　　　 43.52
<9312> ケイヒン 　　　東Ｓ　　 +9.82 　　5/12　本決算　　　 -2.81
<4259> エクサＷｉｚ 　東Ｇ　　 +7.91 　　5/12　本決算　　　　　－

<8789> フィンテック 　東Ｓ　　 +6.92 　　5/12　　上期　　　 37.81
<3695> ＧＭＯ－ＰＰ 　東Ｇ　　 +6.67 　　5/12　　　1Q　　　　黒転
<1994> 高橋ウォール 　東Ｓ　　 +6.19 　　5/12　　　1Q　　　　黒転
<5697> サンユウ 　　　東Ｓ　　 +5.88 　　5/12　本決算　　　　3.52
<6257> 藤商事 　　　　東Ｓ　　 +5.64 　　5/12　本決算　　　　黒転

<4671> ファルコＨＤ 　東Ｓ　　 +5.44 　　5/12　本決算　　　　5.99
<7619> 田中商事 　　　東Ｓ　　 +5.37 　　5/12　本決算　　　 25.19
<7906> ヨネックス 　　東Ｓ　　 +5.27 　　5/12　本決算　　　　7.87
<6335> 東京機 　　　　東Ｓ　　 +5.02 　　5/12　本決算　　　 -6.05
<7372> デコルテＨＤ 　東Ｇ　　 +5.01 　　5/12　　上期　　　116.67

<4374> ロボペイ 　　　東Ｇ　　 +4.99 　　5/12　　　1Q　　　 47.20
<1866> 北野建 　　　　東Ｓ　　 +4.93 　　5/12　本決算　　　　5.87
<8041> ＯＵＧＨＤ 　　東Ｓ　　 +4.68 　　5/12　本決算　　　-29.53
<9639> 三協フロンテ 　東Ｓ　　 +4.23 　　5/12　本決算　　　　6.05
<7806> ＭＴＧ 　　　　東Ｇ　　 +4.14 　　5/12　　上期　　　 33.39

<3634> ソケッツ 　　　東Ｓ　　 +3.95 　　5/12　本決算　　　 21.82
<7030> スプリックス 　東Ｓ　　 +3.88 　　5/12　　上期　　　 84.77
<4419> フィナＨＤ 　　東Ｇ　　 +3.84 　　5/12　本決算　　　 77.50
<7565> 万世電機 　　　東Ｓ　　 +3.29 　　5/12　本決算　　　　　－
<7481> 尾家産 　　　　東Ｓ　　 +3.09 　　5/12　本決算　　　　8.76

<8844> コスモスイニ 　東Ｓ　　 +3.06 　　5/12　本決算　　　 -1.42
<2304> ＣＳＳ 　　　　東Ｓ　　 +2.58 　　5/12　　上期　　　　8.68
<6513> オリジン 　　　東Ｓ　　 +2.21 　　5/12　本決算　　　　黒転
<9476> 中央経済ＨＤ 　東Ｓ　　 +2.00 　　5/12　　上期　　　　8.90
<6927> ヘリオスＴＨ 　東Ｓ　　 +1.81 　　5/12　本決算　　　-26.28

<9441> ベルパーク 　　東Ｓ　　 +1.79 　　5/12　　　1Q　　　 11.34
<2588> プレミアムＷ 　東Ｓ　　 +1.74 　　5/12　本決算　　　　　－
<7417> 南陽 　　　　　東Ｓ　　 +1.56 　　5/12　本決算　　　　4.92
<9890> マキヤ 　　　　東Ｓ　　 +1.51 　　5/12　本決算　　　　0.25
<2162> ｎｍｓ 　　　　東Ｓ　　 +1.25 　　5/12　本決算　　　 -6.50

<9845> パーカー 　　　東Ｓ　　 +1.04 　　5/12　本決算　　　-12.54
<1770> 藤田エンジ 　　東Ｓ　　 +0.92 　　5/12　本決算　　　　2.18
<4615> 神東塗 　　　　東Ｓ　　 +0.79 　　5/12　本決算　　　 14.50
<7228> デイトナ 　　　東Ｓ　　 +0.54 　　5/12　　　1Q　　　　6.34
<2418> ツカダＧＨＤ 　東Ｓ　　 +0.49 　　5/12　　　1Q　　　100.94

<9466> アイドマＭＣ 　東Ｓ　　 +0.43 　　5/12　本決算　　　　9.89
<2122> インタスペス 　東Ｓ　　 +0.31 　　5/12　　上期　　　 77.50
<9446> サカイＨＤ 　　東Ｓ　　 +0.29 　　5/12　　上期　　　 20.04
<5909> コロナ 　　　　東Ｓ　　 +0.21 　　5/12　本決算　　　-24.01
<3802> エコミック 　　東Ｓ　　 +0.21 　　5/12　本決算　　　 19.50

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした13日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース