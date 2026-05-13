男子ゴルフの今季メジャー第2戦・全米プロ選手権は14日に米ペンシルベニア州のアロニミンクGCで開幕する。21年マスターズ覇者で米ツアー11勝の松山英樹（34＝LEXUS）は12日の練習ラウンド後、取材に応じた。

メジャー2勝目を目指す松山だが、前哨戦では好結果を残せなかった。マスターズで12位に入った後、2週間のオフを挟んでツアーに戻ったキャデラック選手権は53位。復帰2戦目の前週トゥルーイスト選手権は72人中71位に沈んだ。

松山は「（良かったところは）ないですね。3日目はバーディー（6個）をたくさん取れたのは良かったと思うけど」と振り返り、現在の状態について「昨日、今日で少しずつ良くはなっているけど、戦えるレベルではまだない」と分析した。

アロニミンクGCで全米プロが開催されるのは1962年以来64年ぶり。松山自身が同コースでプレーするのは18年BMW選手権以来8年ぶりだ。

「コースのイメージは覚えているけど、そんなに覚えてない。18（ホール）回ったのでイメージしながら調整できたらいい」

8年前はキーガン・ブラドリー（米国）が通算20アンダーで優勝し、松山は6打差の15位だった。今大会の予想優勝スコアを聞かれると「みんながうまくなってることを加味しても20（アンダー）はいかないと思う。いってほしくないっていう願望もあるけど」と苦笑しながら話した。

予選ラウンドは25年全米オープン覇者J・J・スポーン、米ツアー6勝のマックス・ホーマ（いずれも米国）と同組になった。初日は日本時間15日午前1時59分に1番からスタートする。