明日先発登板

米大リーグ、大谷翔平投手が2日連続で打席に立たない可能性が出てきた。12日（日本時間13日）にデーブ・ロバーツ監督が示唆。ファンからは様々な声が上がった。

大谷は13日（同14日）、ジャイアンツ戦で先発マウンドに上がる。ドジャースは11日（同12日）のジャイアンツ戦を3-9で落とし、3連敗で地区2位へ後退。ロバーツ監督は12日（同13日）の試合前、大谷について「まだ決めてないんだ」と前置きしながら次のように語った。

「木曜日（14日＝同15日）は彼を打席に立たせないことは分かってる。それは確かだね。で、明日についてはまだ決めてないが、おそらく明日も打たせない方向で考えてるかな」

13日（同14日）が投手専念になるかは未定だが、14日（同15日）は完全休養日となる見込みとなった。

理由については「彼が攻撃面で抱えている負担を少し軽くしてあげた方がいいんじゃないかと考えているんだ」と指揮官。さらに「これからの2日間は彼を打たせない方向に気持ちは傾いているかな」と続けた。

「1番・DH」で先発出場する12日（同13日）の試合前に飛び込んだ最新ニュース。日本人ファンも反応した。

Xには「現状チームにもそんな余裕ないし、これがベスト」「は？なんで投手専念なん？」「まぁこの調子なら妥当かな 今日もし打ったらまた変わるかもしれないけど」「これでええよ たまには立ち止まるのも大事やし」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）